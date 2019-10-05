На Неделе моды в Нью-Йорке дебютировала девушка из Витебска

Среди моделей отметилась и наша соотечественница Виктория Адамкус, причем для 30-летней девушки это был дебют.





Виктория приняла участие в показах 5 дизайнеров: The House of Mann 2019 ; Tuti Adib 2019 ; Ła Petite Mort 2019 ; Gita Orlin 2019; Britt’s.





Виктория родилась и выросла в Витебске, закончила Университет культуры в Санкт-Петербурге по специальность «Режиссура», а 5 лет назад уехала в США (штат Северная Каролина).





В штатах получила новую профессию «Эстетический косметолог» и работала по специальности в одном из салонов красоты. В один из дней к ней на процедуры пришла клиентка и в процессе «процедур красоты» и разговоров предложила прийти на кастинг в местное модельное агентство.





Здесь история как в кино, только сценарии жизни обычно непредсказуемы, в отличие от кино.









Девушка не поверила в такое предложение, долго сомневалась, простите, какая модельная карьера в 30 лет… но, все-таки, рискнула и пошла. Кастинг прошла удачно и местное модельное агентство UC Models подписало с ней контракт.





- Быть моделью это значит постоянно бегать по кастингам, держать себя в форме и ни в коем случае не отчаиваться, получив отказ, -- говорит Виктория. -- В модельном бизнесе нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Многое зависит от связей и протекции, как и везде. Но США это страна возможностей, здесь всем найдется место: нет жестких ограничений ни по весу, ни по возрасту, ни по цвету кожи. Для меня это бесценный опыт и только положительные эмоции.





Так же в США Виктория успела сняться в клипе бывшего солиста группы В2К – певца TYMARION (песня Endless).