Какие театры приедут на гастроли в Минск в октябре–ноябре?

Какие театры приедут в Минск в октябре–ноябре и что покажут на столичных сценах, узнавала корреспондент агентства «Минск-Новости».





Этой осенью многие белорусские театры начали гастролировать по стране. Примечательно, что наблюдается двухстороннее движение: театры из Минска едут в регионы, а оттуда везут спектакли в столицу. Уже 3 октября Минский областной драматический театр (Молодечно) покажет на сцене Театра юного зрителя спектакль «Время секонд-хенд» по книге Светланы Алексиевич, а 4 октября — лирическую комедию «Любовь. Собака@. Точка.ru» об отношениях в виртуальной и реальной жизни.





По соседству — в театре кукол — будут гостить артисты из Гомельского государственного театра кукол. Они покажут 10 и 11 октября «Бурную жизнь Лазика Ройтшванеца» о приключениях гомельского портного, исколесившего много стран. Постановка рассчитана на взрослую аудиторию.





Детям же рекомендуется посетить добрую сказку «Где живет Некукарека?» 12 и 13 октября.





В Новом драматическом театре Минска 25 октября выступит коллектив Слонимского драмтеатра. Актеры представят лирическую комедию «Тустеп на фоне чемоданов». Ее герои — мужчина и женщина, потерявшие свои «вторые половинки», — ведут диалоги о жизни, смерти и любви, делятся воспоминаниями и признаниями, строят планы на будущее…





Для юных зрителей привезут сказку о правилах дорожного движения «Лесной детектив, или Кто украл светофор?».









Порадуют минчан своим театральным искусством и зарубежные гости: россияне, украинцы, грузины, молдаване, израильтяне…





В октябре на сцене Республиканского театра белорусской драматургии выступят сразу два таких коллектива. Первым на гастроли приедет Кутаисский государственный драматический театр имени Ладо Месхишвили. Грузины покажут три постановки. 5 октября — «Дуплет». Это творческое высказывание режиссера Константина Абашидзе о свободе и нарушении человеческих прав, созданное на основе пьес «Аудиенция» Вацлава Гавела и «Перед дорогой» Гарольда Пинтера.









Любителям комедий понравится «Правда» — история о любовниках, которые придумывают алиби для своих супругов, чтобы провести совместную ночь, и провоцируют череду бесконечной лжи. К чему это приведет, зрители узнают 9 октября. На следующий день представят трагикомедию «Ветер шумит в тополях». Герои постановки — ветераны войны, которые живут в приюте и мечтают оттуда сбежать. Спектакли будут идти на грузинском языке с русскими субтитрами.





Продолжит эстафету Государственный молодежный драматический театр «С улицы Роз» из Кишинева. Он покажет 26 октября моноспектакль «Цветы для Элджернона». Это история умственно отсталого уборщика, который в результате научного эксперимента становится обладателем феноменального интеллекта. Постановка несет в себе глубокий нравственный и философский смысл.





27 октября зрители смогут увидеть пластическую драму об Эдит Пиаф «Падам…Падам…». Роль молодой звезды французской эстрады сыграет заслуженная артистка Республики Молдова Ольга Софрикова.





Также в эти дни молдавские актеры представят сказку для малышей «Неёжик» о том, как важно быть самим собой.





В Молодежный театр 29 и 30 ноября приедет израильская Академия театра и кино им. Д. Амора. Белорусам покажут «Трамвай «Желание» о страдании, любви и желании быть востребованным. Режиссер Дим Амор использует кинофрагменты в спектакле, совмещая театральное и киноискусства. Также он создал постановку «Ведьма» по мотивам повести «Вий» Николая Гоголя. Авторы представят свое видение нечистой силы и мнение о том, что зло правит миром, но добро намного сильней. В спектакле используются интересные спецэффекты, зрители станут частью представления и смогут прочувствовать весь страх происходящего. Спектакли будут идти на иврите с русскими субтитрами.





Для поклонников музыкального театра также найдутся интересные мероприятия. В Большом театре оперы и балета выступят мировые звезды. Так, 20 октября на сцену выйдет немецкий композитор, аранжировщик и продюсер Свен Хельбиг со своим философским перформансом «Я ем солнце и пью дождь». Прозвучат произведения для хора и электроники. Проект Хельбига сочетает новаторский подход к работе со звуками и образами, классику и электронную музыку, акустическое звучание и цифровые аранжировки. Работа концептуальна и кинематографична. Видеоряд к ней создал исландский художник Мани М. Сигфуссон.









25 октября состоится долгожданный концерт оперных исполнителей Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова. Этим артистам рукоплещут в лучших оперных театрах мира. Наконец-то и белорусы смогут насладиться их шикарным пением. Они исполнят дуэты и арии из всемирно известных опер. Например, прозвучат произведения из «Турандот», «Тоски», «Трубадура». Артисты выступят в сопровождении симфонического оркестра Большого театра Беларуси.





Приедет в Минск и Академический театр «Киев Модерн-балет». Белорусской публике 19 ноября покажут балет «Вий» в постановке Раду Поклитару. Это его творческое переосмысление мистической истории по мотивам повести Гоголя. Стильный микс из музыки и хореографии, неповторимых костюмов, уникальных декорации и сверхсовременных технологических визуальных 3D-спецэффектов не оставят зрителей равнодушными.





В Белорусском государственном академическом музыкальном театре также ждут зарубежных гостей — артистов из Карелии. Музыкальный театр этой республики даст представления с 14 по 17 ноября. Откроет гастрольную программу балет «Золушка» в современной интерпретации хореографа-постановщика Кирилла Симонова. Главная героиня — не сказочная замарашка, а реальная девушка, работающая в гостинице, которой управляет ее всесильная мачеха. Принц предстанет в образе молодого иностранного дипломата. Действия разворачиваются в 1940-х. Перед глазами зрителей пронесется жизнь целого поколения. Главные партии исполнят солисты Саратовского академического театра оперы и балета Кристина Кочетова и Алексей Михеев.









Удивит многих и балет «Анна Каренина» с его эмоциональной хореографией, яркой музыкой Родиона Щедрина и впечатляющей сценографией. В этой постановке артисты балета даже заговорят, чтобы максимально точно раскрыть сложнейший образ Анны и передать все ее душевные страдания. В партиях Карениной и Вронского — артисты из Москвы Алевтина Касаткина и Сергей Беломысов.









Привезут из России и музыкальную комедию — «Дорогая Памела». Это история о том, как авантюристы решили обмануть одну старушку и обогатиться за ее счет. Спектакль очень добрый и душевный. В главной роли — заслуженная артистка Карелии Елена Полиенко.





Завершатся гастроли показом детского мюзикла «Хрустальная туфелька». На этот раз на сцене оживет сказочная история Золушки из XVIII века. Пышные костюмы, чудесные превращения, много юмора и песен придутся по душе детям и взрослым.



