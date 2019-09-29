«Вечерний м***звон»: Борис Гребенщиков спел песню о пропагандистах (видео, 18+)
Песня посвящена собирательному образу телепропагандиста - «подлинного труженика наших времен».
Фронтмен российской группы «Аквариум» Борис Гребенщиков записал песню, посвященную российской пропаганде. Новое видео музыканта опубликовано на его Youtube-канале, пишет unian.net
Текст песни посвящен собирательному образу телевизионного пропагандиста, которого автор называет «подлинным тружеником наших времен»:
«Он все, что закажут, расскажет и ответит на каждый вопрос.
У народа душа, а за ней ни гроша,
но зато мы утерли всем нос!
Он сияет как новый полтинник,
с него каплют лосьоны и лак,
И когда гопота распинает Христа,
он объяснит, отчего Христос враг».
Текст также содержит ненормативную лексику.
16:13 29/09/2019