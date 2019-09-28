Чем мы дышим? 10 стран мира с самым чистым воздухом

Многие страны стремятся сокращать число вредных выбросов в атмосферу, и этому способствовало подписание Парижского соглашения по климату.





Однако есть такие страны, где ситуация с состоянием воздуха не столь критична.





Ниже мы расскажем о 10 странах мира с самым чистым воздухом.





1. Австралия





Индекс: 100,00





Как и большинство постиндустриальных стран, Австралия сталкивается со стандартными проблемами городской цивилизации: загрязненность городов мусором и выхлопными газами автотранспорта.





Но с этими проблемами удается справляться. Правда, есть проблема, которую решить гораздо сложнее, – это проблема с пресной водой.





Тем не менее Австралия является лидером по качеству воздуха.





2. Барбадос









Индекс: 100,00





Барбадос — государство, расположенное на одноименном острове в группе Малых Антильских островов, на востоке Карибского моря.





Занимает одно из лидирующих мест по уровню жизни и грамотности населения.





Эта страна является важным туристическим направлением, обладает уникальной флорой и фауной.





3. Иордания





Индекс: 99,61





Иордания занимает третье место по уровню чистоты воздуха. Тем не менее эта страна не обошлась без экологических проблем.





На данный момент одной из главных проблем экологии остаются свалки мусора, которые растут по мере роста численности населения страны.





В стране существуют проблемы с переработкой твердых отходов. Тем не менее пока страна находится в числе лидеров по качеству воздуха.





4. Канада





Индекс: 99,28





В Канаде очень высокий уровень продолжительности жизни, что во многом зависит от экологической обстановки и среднего уровня дохода населения. Треть всех доходов канадцев приносит деятельность, связанная с окружающей средой.





Леса покрывают почти 50% канадских земель. Вообще, Канада располагает 10% мировых лесов и большими запасами нефти, газа, угля и других полезных ископаемых.





Огромные неосвоенные человеком территории, особенно в тундре и в горных районах страны, составляют 70% всей земли Канады и представляют 20% всей нетронутой дикой природы Земли.





Правительство Канады направляет все усилия на снижение промышленных выбросов в воду и атмосферу. Ситуация в особенно проблематичных районах, такие как Торонто, бухта Гамильтона и Сарния, постепенно улучшается.





5. Дания









Индекс: 99,16





Социологические исследования показывают, что около 90% датчан относят вопросы охраны природы к числу наиболее актуальных и значимых социально-политических проблем государства, которые должны решаться совместными усилиями общества.





Охрана окружающей среды уже свыше 20 лет является одним из приоритетных направлений государственного регулирования, что позволило Дании осуществить заметное продвижение к эталону экологически цивилизованного государства.





Здесь очень чистый воздух, а в качестве основного вида транспорта многие жители страны выбирают велосипеды.





6. Финляндия





Индекс: 99,00





Финляндия относится к числу стран с наиболее чистой экологической обстановкой окружающей среды.





Рассматривается вопрос об ужесточении формулировок в уголовном кодексе в области экологических преступлений.





Одними из актуальных экологических проблем в стране являются вопросы подкисления почвы и потепления атмосферы из-за воздействия природных видов топлива.





Эти проблемы признаны международными, и их решением Финляндия занимается вместе с другими странами Европейского союза.





7. Новая Зеландия





Индекс: 98,99





Одним из основных символов Новой Зеландии является ее старательно сохраняемый 100% "зеленый" имидж. Именно поэтому вопросы защиты и охраны окружающей среды являются одними из приоритетных в развитии страны.





В качестве одного из важных перспективных направлений планирует уже к 2020 г. стать первой в мире страной, имеющей нейтральный баланс выброса углерода в атмосферу, и тем самым добиться признания за собой статуса самой чистой страны в мире.





8. Бруней









Индекс: 98,76





Бруней — одно из самых богатых и обеспеченных государств мира.





Основу экономики государства составляет добыча и переработка нефти (свыше 10 млн т в год) и газа (свыше 12 млрд м³), экспорт которых дает более 90% валютных поступлений (60% ВНП).





По производству сжиженного газа Бруней занимает 4-е место в мире — на территории страны действует завод по сжижению газа, который вывозится газовозами в Японию и другие страны.





9. Исландия





Индекс: 98,55





Чистотой воздуха Исландия обязана океаническому климату Северной Атлантики и постоянным ветрам.





К тому же, потребности страны в электричестве обеспечиваются в основном за счёт возобновляемых энергетических ресурсов.





Геотермальная энергия, представляющая собой значительно более чистую альтернативу ископаемому топливу, используется для обогрева более 90% зданий в стране и большинства ее бассейнов.





10. США





Индекс: 97,52





Экологические проблемы США остаются на высоком уровне, несмотря на масштабные движения в этом направлении. Население, которое составляет всего 6% от земного, потребляет половину энергоресурсов, выбрасывает 64% мирового мусора и 25% парниковых газов.





Главными экологическими проблемами США принято считать два направления: загрязнение воздуха и количество твердых бытовых отходов. В первом случае страдают все крупные города, в которых сосредоточено большое количество автомобилей и заводов.





Несмотря на это, США вошли в десятку стран с самым чистым воздухом.







