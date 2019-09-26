Причем ключевые тренды мужских и женских коллекций часто выступают в синергии, идейно дополняя друг друга, пишет focus.ua





Модные эксперты неоднократно отмечали очевидное «взаимопроникновение» гендерных модных канонов. Так, женские тенденции часто отличаются некоторой мускулинностью, будь то грубоватый гранж или утрированный оверсайз, напоминающий специализированную одежду рабочих. В то время как мужские тренды часто грешат нарочитой женственностью, которую еще пару десятков лет назад сочли бы откровенным издевательством над традиционными модными канонами.





На вопрос, имеет ли право современный мужчина носить цветочный принт, однажды ответил итальянский модельер Джамбаттиста Валли: «Женщины давно хозяйничают в мужском гардеробе. Пришло время для симметричного ответа». И, как мы видим, эта позиция касается не только условных васильков на рубашке.





Мы решили проанализировать главные тренды мужской моды наступившего сезона 2019–2020 и поделиться этой информацией с сильной половиной человечества.

Удлиненный пуховик

В этом сезоне почти каждый именитый бренд создал свой вариант, или даже несколько, длинных пуховиков. Впрочем, это к лучшему. Удлиненный пуховик гармонично сочетается с классическим костюмом, брюками почти всех стилей и даже классической зимней и демисезонной обувью.





Некоторые модные эксперты рекомендуют сочетать такие пуховики с удлиненными кардиганами – с целью создания сложных, многослойных образов.

Верхняя одежда из кожи и плотных тканей

В общем-то, такая верхняя одежда традиционно присутствует в гардеробе каждого мужчины, но в этом сезоне дизайнеры рекомендуют сделать на ней акцент и, возможно, дополнить существующий личный ассортимент зимнего «обмундирования» единицей-другой.





Кожаные плащи, куртки, пиджаки, удлиненные кардиганы, тренчи – все это стало частью флагманских модных мужских тенденций 2019–2020. К слову, в этом сезоне возвращается мода на глянцевую кожу, которая была актуальной примерно десять лет назад.

Анималистичные принты

Они хороши, эффектны, и это неоднократно доказано многими ведущими дизайнерами планеты. Но с анималистичными решениями нужно быть очень осторожными. Одно неловкое движение, и вы рискуете напоминать тамаду на провинциальной свадьбе. Но если вы умеете фокусироваться на ярких деталях и правильно использовать в гардеробе агрессивные единицы одежды, этот тренд определенно станет вашим другом. Особенно, когда вам потребуется немного больше внимания, чем обычно.

Объемные плащи эпохи 1980-х годов

Они нам знакомы из детских воспоминаний и фильмов эпохи видеомагнитофонов. В них есть что-то от Бельмондо, даже если он никогда такой не носил (сейчас уже трудно установить). Вряд ли этот тренд останется с нами надолго. Да и на пике своей популярности он выглядит не вполне однозначно. Так и хочется сдать такой плащ костюмерам на киностудию. Но если идейно эта вещь находит в вас отклик, вероятно, вам стоит приобрести такую: другой возможности появится в чем-то подобном на публике может не представиться.

Черная классика

Она актуальна всегда. Ни один мужской гардероб не обходится без черного костюма, или, хотя бы, пиджака для «тех самых случаев». Но в сезоне осень– 2019 черный костюм – абсолютный must have, который включили в свои коллекции все ведущие модные дома мира.

Бархат

Вот она – ностальгия по эпохе 1960–1970-х годов. Правда, теперь можно дать волю своим симпатиям к этой ткани и появляться на людях даже в бархатном total look. При этом вы будете выглядеть эффектно, актуально и не станете вызывать ассоциаций с местным сутенером. Стоит отметить, что появляться в таких модных решениях лучше все-таки в среде модно осведомленных людей: слишком много вопросов обычно возникает к одежде из бархата.

Брюки с разрезами

Нет, это не возвращение к эпохе крутых клешей и пику популярности Bonnie M – лишь незначительная отсылка к эпохе и легкая попытка сделать мужские брюки чуть более интересными. Такая модная деталь выглядит свежей, элегантной и довольно эффектной. Можно смело приобретать сразу несколько пар брюк с разрезами. Во-первых, эта тенденция имеет большие перспективы на следующие сезоны, во-вторых, вы точно не прогадаете наступившей осенью. Такие брюки могут сочетаться как с классикой, так и с кежуал решениями.



