"Только свобода и любовь" Художница сфотографировала 70 обнаженных белорусок
Белорусская художница пригласила около 70 девушек и попросила их полностью обнажиться перед камерой.
Так появился проект Алены Ходор «Инверсия», открытие которого пройдет в пространстве Hide 27 сентября. Поговорили с Аленой о теле, режиссере Ноэ и анонимных угрозах, которые она каждый день получает в соцсетях.
Своих героинь Алена искала в Instagram. За 10 дней до фотосессии она создала пост, в котором пригласила белорусок, готовых полностью раздеться перед камерой, поучаствовать в творческом проекте.
Хватило трех часов, чтобы художнице отписались больше сотни человек. Никакого отбора не было, но было условие: главное, чтобы участница была старше 18 лет.
Сама фотосессия получилась очень кинематографичной. В назначенный день девушки снимались в красном освещении и на репите слушали Supernature — саундтрек к эстетскому фильму Гаспара Ноэ «Экстаз». Но имеет ли французско-аргентинский режиссер отношение к проекту Алены?
— Гаспар Ноэ входит в список моих любимых режиссеров, но целенаправленной отсылки к «Экстазу» у меня не было. В его картине явно показано, как из коллективного тела, освобожденного наркотиком, выливается секс, насилие, жестокость. В моем проекте есть только свобода и любовь. Но это чувство «экстаза» ощутили все участники перформанса.
Работать с телом Алена начала уже давно, и «Инверсия» — это сжатая визуализация ее пятилетнего экспириенса. На вопрос о том, какое именно значение термина «инверсия» девушка вкладывает в название своей выставки, художница отвечает: «Изменения обычного порядка действий, переворачивание смысла, перестановку, отражение».
Проектом Алена благодарит каждого, кто перешагнул барьер и преодолел свои страхи. Но как сделать так, чтобы закомплексованные белоруски разделись перед камерой?
— Я ничего не делала, просто была с ними. Единомышленничество, сестринство, мгновенная близость, общее чувство страха и заинтересованности создали эту магию. Заставлять точно никого не нужно. Если человек уже выбрал путь борьбы со своими комплексами, ему потребуется много времени, работы, практик для преодоления, принятия и любви. Считаю, что подобная практика — сильная и работающая часть в терапевтической экспозиции.
Художница работает одна. По уверениям Алены, команда ей и не нужна. «Только изолированное пространство, человек и музыка. Никаких визажистов и стилистов. Я специализируюсь на честной фотографии», — делится Ходор.
Несмотря на свою честность, в последнее время девушка начала получать жесткую критику и даже угрозы в свой адрес:
— Было много обвинений, угроз, жалоб, шантажа, запугиваний, идиотизма - и не только в контексте этого проекта. От «я знаю, где ты живешь, зарежу тебя и всю твою семью, потому что ты фоткаешь голых женщин» до просто получения интимных фото от «поклонников», жалоб на аккаунты и так далее. Мне приходят сообщения такого характера каждый день, я не отвечаю на них, просто наблюдаю и разочаровываюсь.
Как раскрепостить человека, чтобы в нашем стигматизированном обществе ему было комфортно раскрыть свою телесность в объективе фотоаппарата? Алена говорит, что секрет вот в чем:
— Нужно выпить вместе кофе, выкурить сигарету, поговорить до съемки — вот это важно. Человеку понадобится 5−10 минут, чтобы понять, что он сделал правильный выбор. Искренность, честность, опыт с моей стороны — главная причина комфортного состояния модели.
Больше фотографий Алены Ходор для проекта «Инверсия» можно найти тут.
Когда: 27 сентября — 1 октября, ежедневно с 18.00 до 23.00.
Где: пространство Hide (ул. Октябрьская, 19).
Сколько: бесплатно.
Источник: tut.by
16:42 25/09/2019
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