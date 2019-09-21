Кто из белорусов владеет яхтами за 150, 300 и 400 миллионов долларов

Белорусы-богачи владеют не только роскошными автомобилями, особняками и многоуровневыми квартирами. Есть у них и роскошные яхты. Конечно - не на Минском море - там далеко не уплывешь. «Комсомолка» посмотрела, какие роскошные яхты есть у богатых белорусов в Средиземном и Балтийском морях. Забегая вперед: яхты Александра Мошенского, Александра Центера, Аркадия Добкина, Виктора Кислого или Виктора Прокопени нам отыскать не удалось. Зато есть супер-яхты белорусов, о которых мало кто знает у нас.





Брестчанка Елена Лихач паркует свою яхту ценою в 150 миллионов долларов перед Деми Мур и Кристиной Агилерой









- Владелец этой яхты - из Беларуси, - говорит капитан катера в Монте-Карло в свежем ролике российского блогера Варламова, и указывает на гигантскую сине-белую яхту, которая пришвартована в акватории вблизи французской Ниццы. Яхта, о которой идет речь, называется Madam GU - самая большая из когда-либо построенных в Нидерландах. Ее длина - 99 метров! Яхту спустили на воду в 2013 году - и она сразу попала на обложку российского профильного журнала «Yachting. Russian’s Premier Marine Magazine»:





«Блестящая яхта, невероятно быстрая, с тончайшей проработкой экстерьера и интерьера, непревзойденной степенью детальности, она будет запоминаться всем, кто видит ее в маринах. Все сбылось. Подобных ей нет. Небывалой синевы корпус, подсветка, меняющая оттенки, невероятный масштаб и размер корпуса под сотню метров. Творение выдающееся», - писал о яхте журнал. Вся подробная информация, включая имя ее владельца, по данным журнала засекречена.





Однако другие СМИ загадку быстро разгадали: яхтой предположительно владеет российский миллиардер, депутат Госдумы Андрей Скоч. Его состояние по итогам прошлого года российский Forbes оценил почти в 5 миллиардов долларов - это 23 место в России. Андрей Владимирович занимается металлом - он совладелец ЗАО «Газметалл» и совладелец «Металлоинвеста».









Родился Андрей Скоч в 1966 году в Подмосковье. Что его связывает с Беларусью? В 2011 году он женился на белоруске - это был уже второй его брак. На свадьбе, которую сыграли в минском «Спортинг-клубе» выступали Филипп Киркоров, Вера Брежнева, Алена Свиридова, Любовь Успенская, Леонид Агутин.





Про Елену известно, что ей на тот момент было 38 лет и она родом из Брестской области. В России ее знают как светскую львицу Елену Лихач:





- На время Каннского фестиваля она паркует яхту напро в отеля Eden-Roc, в котором живут звезды первой величины - Деми Мур, Кристина Агилера, Шэрон Стоун, - писала тогда «Комсомолка». Не исключено, что формально яхта Madam GU оформлена на Елену. Наверняка женщину часто видят на борту роскошного судна. Из этого местные моряки и сделали вывод, что яхтой владеет белорус.





- На судне есть закрытый ангар для вертолета и сам вертолет. Порт приписки Madam Gu - Монако, именно там, в водах королевства и юга Франции, чаще всего ее можно увидеть, - пишет про яхту Forbes. Казалось бы, огромная яхта - а предназначена она всего для 12 гостей, которых обслуживает 36 членов экипажа. По некоторым данным, стоимость яхты - 150 миллионов долларов.









По данным Forbes, прежняя 58-метровая яхта, владение которой приписывали Скочу, была построена на той же самой голландской верфи в 2006 году при участии того же дизайнера Эндрю Винча и носила имя Lady Gulya. Сокращенно Gu - ровно до момента появления на свет Madam Gu (связь между этими двумя яхтами и их хозяевами отмечает журнал Boat International, хотя не называет имя владельца). Яхта Lady Gulya была продана в 2013 году и сразу переименована в Astrid Conroy. Ее цена - около 35 миллионов долларов.





- Скоч не захотел отвечать на вопросы Forbes. Секретарь в его приемной сказала только, что у Андрея Скоча как у государственного служащего «в принципе не может быть яхты», - пишет Forbes.





Гомельчанин Андрей Мельниченко начинал с обмена валюты в общаге, а теперь владеет яхтой-монстром за 400 миллионов долларов!





Ну а самая роскошная яхта, которой владеет белорус - это 143-метровая «Sailing Yacht A» (в переводе «Парусная яхта А»). Ею владеет 47-летний гомельчанин Андрей Мельниченко. Его состояние Bloomberg сейчас оценивает в 14 миллиардов долларов - это восьмое место в России, и 90-е в мире. Мельниченко занимается минеральными удобрениями (владеет группой «Еврохим» - крупнейшим в России производителем минеральных удобрений) и углем (владеет «Сибирской угольной энергетической компанией»). Его компании инвестировали в экономику России 21 миллиард долларов! В его бизнес-структуре работает более 100 тысяч человек.









Андрей Мельниченко родился в 1972 году в Гомеле в семье простых преподавателей. Будучи одаренным ребенком, он поступил в специализированный учебно-научный центр Московского государственного университета имени Ломоносова, а в 1989 году - на физфак МГУ. Потом перевелся в Российский экономический университет имени Плеханова, который и окончил по специальности «Финансы и кредит». Свой бизнес начинал с того, что вместе с однокурсниками открыл пункт обмена валюты прямо в общежитии. Так Мельниченко с партнерами заработали свои первые 50 тысяч долларов, что позволило им получить лицензию Центробанка России. В 1993 году они создали банк, который постепенно расширяясь, стал одним из самых успешных и крупнейших российских частных банков. С 2000 года Мельниченко начинает инвестировать в промышленность, постепенно наращивая свои активы в сфере добычи и переработки угля и производстве минеральных удобрений.





В 2005 году Мельниченко женился на гражданке Сербии Александре Николич, бывшей сербской певице и модели. У них двое детей - дочь Тара (родилась в 2012 году) и сын Адриан (родился в 2017).









Теперь о его супер-яхте: это крупнейшая парусная яхта в мире. Она стоит 400 миллионов долларов! Яхту построили на верфи судостроительной компании Nobiskrug в Германии. Как и предыдущее судно Мельниченко («Моторная яхта А» стоимостью более 300 миллионов долларов), ее проектировал французский дизайнер Филипп Старк. Яхта имеет в длину 143 метра. У нее восемь палуб. Она огромная, но создана только для 20 гостей и для 54 человек экипажа. Яхта оснащена двумя дизельными двигателями и двумя электромоторами, и может развивать скорость 21 узел (39 км/ч).





Яхта Андрея Мельниченко во время постройки. Фото: Global Look Press.





Предыдущую яхту, длиной 119 метров, Андрей Мельниченко продавать не собирается. Там тоже масштабы - цена вопроса 300 миллионов долларов. Одна только мощность двигателей - 12 тысяч лошадиных сил! А запасов топлива хватит на 6500 километров автономного плавания. Яхту передали заказчику в 2008 году.





Помимо двух яхт, Андрею Мельниченко также принадлежит личный Boeing 737.