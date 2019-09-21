Кто из белорусов владеет яхтами за 150, 300 и 400 миллионов долларов
Эти огромные роскошные суда не увидишь на Минском море - только на Лазурном берегу
Яхта «Madam GU» Андрея Скоча и брестчанки Елены Лихач.
Белорусы-богачи владеют не только роскошными автомобилями, особняками и многоуровневыми квартирами. Есть у них и роскошные яхты. Конечно - не на Минском море - там далеко не уплывешь. «Комсомолка» посмотрела, какие роскошные яхты есть у богатых белорусов в Средиземном и Балтийском морях. Забегая вперед: яхты Александра Мошенского, Александра Центера, Аркадия Добкина, Виктора Кислого или Виктора Прокопени нам отыскать не удалось. Зато есть супер-яхты белорусов, о которых мало кто знает у нас.
Брестчанка Елена Лихач паркует свою яхту ценою в 150 миллионов долларов перед Деми Мур и Кристиной Агилерой
- Владелец этой яхты - из Беларуси, - говорит капитан катера в Монте-Карло в свежем ролике российского блогера Варламова, и указывает на гигантскую сине-белую яхту, которая пришвартована в акватории вблизи французской Ниццы. Яхта, о которой идет речь, называется Madam GU - самая большая из когда-либо построенных в Нидерландах. Ее длина - 99 метров! Яхту спустили на воду в 2013 году - и она сразу попала на обложку российского профильного журнала «Yachting. Russian’s Premier Marine Magazine»:
«Блестящая яхта, невероятно быстрая, с тончайшей проработкой экстерьера и интерьера, непревзойденной степенью детальности, она будет запоминаться всем, кто видит ее в маринах. Все сбылось. Подобных ей нет. Небывалой синевы корпус, подсветка, меняющая оттенки, невероятный масштаб и размер корпуса под сотню метров. Творение выдающееся», - писал о яхте журнал. Вся подробная информация, включая имя ее владельца, по данным журнала засекречена.
Однако другие СМИ загадку быстро разгадали: яхтой предположительно владеет российский миллиардер, депутат Госдумы Андрей Скоч. Его состояние по итогам прошлого года российский Forbes оценил почти в 5 миллиардов долларов - это 23 место в России. Андрей Владимирович занимается металлом - он совладелец ЗАО «Газметалл» и совладелец «Металлоинвеста».
Родился Андрей Скоч в 1966 году в Подмосковье. Что его связывает с Беларусью? В 2011 году он женился на белоруске - это был уже второй его брак. На свадьбе, которую сыграли в минском «Спортинг-клубе» выступали Филипп Киркоров, Вера Брежнева, Алена Свиридова, Любовь Успенская, Леонид Агутин.
Про Елену известно, что ей на тот момент было 38 лет и она родом из Брестской области. В России ее знают как светскую львицу Елену Лихач:
- На время Каннского фестиваля она паркует яхту напро в отеля Eden-Roc, в котором живут звезды первой величины - Деми Мур, Кристина Агилера, Шэрон Стоун, - писала тогда «Комсомолка». Не исключено, что формально яхта Madam GU оформлена на Елену. Наверняка женщину часто видят на борту роскошного судна. Из этого местные моряки и сделали вывод, что яхтой владеет белорус.
- На судне есть закрытый ангар для вертолета и сам вертолет. Порт приписки Madam Gu - Монако, именно там, в водах королевства и юга Франции, чаще всего ее можно увидеть, - пишет про яхту Forbes. Казалось бы, огромная яхта - а предназначена она всего для 12 гостей, которых обслуживает 36 членов экипажа. По некоторым данным, стоимость яхты - 150 миллионов долларов.
По данным Forbes, прежняя 58-метровая яхта, владение которой приписывали Скочу, была построена на той же самой голландской верфи в 2006 году при участии того же дизайнера Эндрю Винча и носила имя Lady Gulya. Сокращенно Gu - ровно до момента появления на свет Madam Gu (связь между этими двумя яхтами и их хозяевами отмечает журнал Boat International, хотя не называет имя владельца). Яхта Lady Gulya была продана в 2013 году и сразу переименована в Astrid Conroy. Ее цена - около 35 миллионов долларов.
- Скоч не захотел отвечать на вопросы Forbes. Секретарь в его приемной сказала только, что у Андрея Скоча как у государственного служащего «в принципе не может быть яхты», - пишет Forbes.
Гомельчанин Андрей Мельниченко начинал с обмена валюты в общаге, а теперь владеет яхтой-монстром за 400 миллионов долларов!
Ну а самая роскошная яхта, которой владеет белорус - это 143-метровая «Sailing Yacht A» (в переводе «Парусная яхта А»). Ею владеет 47-летний гомельчанин Андрей Мельниченко. Его состояние Bloomberg сейчас оценивает в 14 миллиардов долларов - это восьмое место в России, и 90-е в мире. Мельниченко занимается минеральными удобрениями (владеет группой «Еврохим» - крупнейшим в России производителем минеральных удобрений) и углем (владеет «Сибирской угольной энергетической компанией»). Его компании инвестировали в экономику России 21 миллиард долларов! В его бизнес-структуре работает более 100 тысяч человек.
Андрей Мельниченко родился в 1972 году в Гомеле в семье простых преподавателей. Будучи одаренным ребенком, он поступил в специализированный учебно-научный центр Московского государственного университета имени Ломоносова, а в 1989 году - на физфак МГУ. Потом перевелся в Российский экономический университет имени Плеханова, который и окончил по специальности «Финансы и кредит». Свой бизнес начинал с того, что вместе с однокурсниками открыл пункт обмена валюты прямо в общежитии. Так Мельниченко с партнерами заработали свои первые 50 тысяч долларов, что позволило им получить лицензию Центробанка России. В 1993 году они создали банк, который постепенно расширяясь, стал одним из самых успешных и крупнейших российских частных банков. С 2000 года Мельниченко начинает инвестировать в промышленность, постепенно наращивая свои активы в сфере добычи и переработки угля и производстве минеральных удобрений.
В 2005 году Мельниченко женился на гражданке Сербии Александре Николич, бывшей сербской певице и модели. У них двое детей - дочь Тара (родилась в 2012 году) и сын Адриан (родился в 2017).
Теперь о его супер-яхте: это крупнейшая парусная яхта в мире. Она стоит 400 миллионов долларов! Яхту построили на верфи судостроительной компании Nobiskrug в Германии. Как и предыдущее судно Мельниченко («Моторная яхта А» стоимостью более 300 миллионов долларов), ее проектировал французский дизайнер Филипп Старк. Яхта имеет в длину 143 метра. У нее восемь палуб. Она огромная, но создана только для 20 гостей и для 54 человек экипажа. Яхта оснащена двумя дизельными двигателями и двумя электромоторами, и может развивать скорость 21 узел (39 км/ч).
Яхта Андрея Мельниченко во время постройки. Фото: Global Look Press.
Предыдущую яхту, длиной 119 метров, Андрей Мельниченко продавать не собирается. Там тоже масштабы - цена вопроса 300 миллионов долларов. Одна только мощность двигателей - 12 тысяч лошадиных сил! А запасов топлива хватит на 6500 километров автономного плавания. Яхту передали заказчику в 2008 году.
Помимо двух яхт, Андрею Мельниченко также принадлежит личный Boeing 737.
Геннадий МОЖЕЙКО, КП
13:18 24/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».