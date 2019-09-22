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"Проблема века: одиночество». И не только в сети: Интеллектуальный клуб "Светлана Алексиевич приглашает"

24 сентября в интеллектуальном клубе Светланы Алексиевич состоится встреча с известным писателем Янушем Вишневским.

"Проблема века: одиночество». И не только в сети: Интеллектуальный клуб "Светлана Алексиевич приглашает"
ЯНУШ ВИШНЕВСКИЙ – один из самых популярных писателей современной Польши. Дебютировал в литературе романом "Одиночество в Сети" (2001 г.) — историей виртуальной любви, ставшей реальностью. Книга три года не выходила из списков бестселлеров, выдержала множество переизданий, в том числе с дополнениями по результатам дискуссии с читателями на интернет-форумах. "Из всего, что вечно, самый краткий срок у любви", говорит Вишневский.

В чем секрет успеха его книг? Это всегда открытый взгляд современного мужчины на современную женщину, и наоборот – женщины на мужчину, на события, важные для современной личности. А еще в каждом из его многочисленных романов слышится тихая мелодия грусти, навеянной любовными переживаниями. Он ищет, задает вопросы, размышляет. О том, как повсюду — от Москвы до острова Бора-Бора — мужчины и женщины мечтают о любви и близости.

Мир очень быстро меняется. Технологически мы становимся зависимы от цифры. А что будет с нашими чувствами? Об этом также пойдет разговор на встрече в клубе.

24 сентября 2019. 19.00
Дворец искусств, зал № 2, ул. Козлова, 3

Вход свободный
Количество мест ограничено.
"Белорусский партизан"
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