О фильме и скандалах вокруг него.

Вокруг этого фильма развернулись целые гонки с препятствиями. Легендарный «битл» Пол Маккартни начал судиться с корпорацией «Сони» за права на песни группы «Битлз», использованные в этой ленте. Они в свое время принадлежали даже Майклу Джексону.





Но этой осенью предполагалось возвращение прав автору – Маккартни. Премьера ленты «Yesterday» изначально была назначена на сентябрь.









В Беларуси дата сохранилась, но в остальном мире была перенесена на весну-лето, чтобы «успеть» сделать кассу до судебного постановления. Правда, хранителям наследия Битлов (Пола, Ринго, Оливии Харрисон и Йоко Оно) фильм все-таки показали, и те дали согласие.









Мировая премьера этой комедии состоялась в мае на кинофестивале «Трайбека» в США.





СПРАВКА: «Трайбека» организовал Роберт де Ниро после скандала в Каннах между ним и французскими властями. Они обвинили актера в пособничестве проституции, торговле наркотиками и даже задержали. В отместку Де Ниро попытался отвлечь внимание американцев от Каннов. Позже актер помирился с организаторами и немного развел сроки проведения своего фестиваля с французским.









По итогам сезонного проката «Yesterday» был назван в Британии «лучшей романтической комедией лета 2019», а по миру собрал кассу более пяти бюджетов. Есть смысл придумывать продолжение.





Кроме того, не стоит забывать, что фильм снял культовый британский режиссер Дэнни Бойл («На игле 1, 2», «Миллионер из трущоб»). Только этот факт в состоянии обеспечить внимание зрителей.

У фильма позитивная энергетика

С планетой Земля случилось неладное: после глобальной проблемы с электричеством она попала в какое-то «другое измерение», где нет Кока-Колы и никогда не существовало групп «Битлз» или «Оазис». Главный герой фильма, британский индус, бард-неудачник и битломан с удивлением понимает, что никто никогда не слышал песен его кумиров. Он выдает наследство «Битлов» за музыку своего авторства и быстро становится знаменитостью.





Мелодраматическая часть комедии выглядит совсем примитивно. Речь идет о романтических чувствах героя к подруге детства, которая подрабатывает менеджером музыканта. Известность и неожиданная слава отдаляет барда от девушки. Иногда кажется, что всю их любовную историю сценаристы придумали для того, чтобы другие герои произнесли несколько циничных шуток про чипсы между пафосными репликами о любви.









Но фильм имеет положительную энергетику. Доминанта хорошего настроения над логикой очевидна. Если фантазии и предположения доминируют в фильме над исторической правдой, то почему бы не обыграть кучи ложных легенд о ливерпульской четверке или не устроить прыжки по параллельным вселенным? Ощущение нехватки воображения у сценаристов меня не оставило.





Несколько современных знаменитостей играют роль «себя» в комедии. Это музыканты Эд Ширан и Майкл Киванука, а также популярный американский и британский телеведущий Джеймс Корден.





На премьере фильма на фестивале «Трайбека». Эд Ширан, Химеш Патель и Лили Джеймс. Фото: Reuters

Забавная, ностальгическая история

Полагаю, битломаны будут счастливы посмотреть «Yesterday». Но я не могу гарантировать, что песни группы «Битлз» прославились бы в современном мире, если бы выдумка из сценария фильма реализовалась в нашей действительности.





Комедия «Yesterday» – история забавная,









ностальгическая, романтическая. Можно пожаловаться, даже перечислить список недостатков ленты, но это – дело неблагодарное! Зачем придумывать «улучшайзеры» для фильма, который и так окупился 5 раз? Ну, разве что потешить самолюбие… Поэтому просто выставлю оценку в 6,5 из 10.



