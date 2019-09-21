В Минске стартовал фестиваль циркового искусства

Владимир Шабан, вице-президент международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карло Урс Пилц и министр культуры Венгрии Питер Фекете, В манеже цирка 19 сентября перерезали красную ленточку директор Белгосциркавице-президент международного фестиваля циркового искусства в Монте-Карлои министр культуры Венгрии передает корреспондент агентства «Минск-Новости».





В. Шабан выразил признательность, что артисты из разных уголков земного шара откликнулись на приглашение и приехали на фестиваль, пожелал им удачи.





Участники прошли по манежу с флагами своих стран, готовясь удивлять и поражать зрителей мастерством и талантом.





Конкурсную программу (часть «А») открыли воздушные гимнасты из Германии на трапециях, продолжили — эквилибристы из Румынии на вольностоящей лестнице. Международный дуэт (Россия/Украина) составили акробаты на подкидной доске. Эквилибр с першами (длинными шестами) «На пике» в исполнении артистов из Молдовы продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела.





Незабываемые эмоции ощутили зрители от номера «Лошади на свободе» под руководством смелой и волевой Адрианы Фолько, которая ловко направляла лошадей, несущихся вихрем по манежу и выполнявших различные трюки.





Номер «Эквилибр», в котором таджикский артист продемонстрировал фантастическую гибкость, не оставил зрителей равнодушными. Аттракцион «Забавные медведи» Татьяны и Андрея Яровых из России уже полюбился в разных уголках мира, а сейчас чудесами дрессуры восхищались минские поклонники циркового искусства.









Калейдоскоп цирковых номеров продолжал добавлять новые картины и краски в конкурсную программу. На манеж выходили соло-жонглер из Австралии, парили под куполом цирка украинские воздушные гимнасты в кольце и воздушные эквилибристы на трапеции из России, захватывало дух от номера «Воздушный полет» под руководством нашего соотечественника Евгения Кононовича. Поражали изяществом акробаты — девушки в бальных платьях на встречных качелях — в номере «Выше облаков» под руководством Александра Скокова и аттракцион с белыми тиграми «Шамбала» Сергея Нестерова из России.





Фантастический и уникальный номер «Свободная проволока» в исполнении Ли Вэй из Китая прошел на одном дыхании, а еще больше хорошего настроения добавлял бразильский клоун Пепе Жардим.





Фестиваль циркового искусства продолжается. У минчан и гостей столицы еще есть возможность побывать на нем.



