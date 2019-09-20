Не пропустите лучшие премьеры сезона-2019/2020

Лучшие театры Беларуси планируют поставить "Анну Каренину" и "Братьев Карамазовых", "Короля Лир" и "О, милый друг". Какие яркие премьеры ожидают нас в театральном сезоне-2019/2020?





"Князь Игорь" и "Анна Каренина" (Большой театр оперы и балета)





Сразу шестью премьерами планирует порадовать своих почитателей Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси. Первый показ оперы Александра Бородина "Князь Игорь", открывавший 87-й сезон, уже собрал аншлаг и сорвал овации.





А в середине ноября состоится премьера балета "Анна Каренина" на музыку Петра Чайковского.





Также в нынешнем сезоне ожидается обновленная авторская редакция знаменитого балета "Сотворение мира" Андрея Петрова, премьера балета "Пер Гюнт" Эдварда Грига и возобновление оперы "Набукко". А заслуженная артистка Беларуси и прима Большого Оксана Волкова выступит в роли постановщика новой оперы, премьера которой запланирована также на сезон-2019/2020. Она поставит на сцене театра "Вилли" Джакомо Пуччини.





"Гараж" (Театр эстрады)





Премьера молодежного музыкального проекта "Гараж" режиссера Ивана Клещенко запланирована на 24 октября. Создатели спектакля решили напомнить, как создавались настоящие шедевры – не на больших подмостках, а в обычных гаражах. Сцена превратиться в один из таких гаражей. Популярный во всем мире формат Late night show, окрашенный музыкальными формами, по-новому заиграет на сцене Театра Эстрады.





"Король Лир" (Театр им. Я.Купалы)





Пожалуй, главной премьерой 100-го сезона Национального академического театра имени Я.Купалы станет классический "Король Лир". Правда, Николай Пинигин уже пообещал зрителям, что постановка будет и захватывающей, и неожиданной. Главную роль в ней исполнит непревзойденный Виктор Манаев. А премьера спектакля назначена на 26 декабря.





Весной 2020 года на Большой сцене театра зрители увидят "Моего Шагала" Сергея Землянского. И это будет пластический спектакль, который не потребует лишних слов, а вызовет много эмоций.





"О, милый друг" (Музыкальный театр)





Новую старую постановку "О, милый друг" презентуют в Музыкальном театре на старте сезона. Впервые она была показана 36 лет назад, потом сошла с театральных помостков, а сейчас снова возвращается. Мюзикл, созданный во второй половине 20 века, является органичным симбиозом либретто Марка Розовского по мотивам романа Ги де Мопассана, стихов Юрия Ряшенцева и музыки Виктора Лебедева.





Также Музыкальный театр порадует совсем юных зрителей двумя новыми новогодними постановками – "Новыми приключениями Емели" Анастасии Силаевой и "Новыми приключениями Домовенка Кузи" Валерии Чигилейчик.





"Сірожа" (РТБД)









"Порвать" публику призван новый спектакль Юлии Чернявской "Сірожа" в Республиканском театра белорусской драматургии. Особенно близок он должен быть тем, кто знает и помнит жизнь 80-е годы прошлого столетия, чья юность протекала именно в тот период. Первые зрители уже включенной в репертуар театра на сезон премьеры уже узнали в героях себя. Постановка позволяет увидеть героев с разбежкой в 30 лет и задуматься, чего они достигли за этот период и какова цена поступков, совершенных ими в молодости.





"Братья Карамазовы" (Театр им. М.Горького)





Худрук Национального академического театра имени Горького Сергей Ковальчик готовит к премьере классическую постановку "Братья Карамазовы" по Достоевскому. Ожидается, что она будет представлена зрителям еще до Нового года.





Еще один новый спектакль, который обязательно стоит посмотреть в НАДТ им. Горького – "Оскар и Розовая дама" с Беллой Масумян в главной роли. История мальчика, больного раком, и ухаживающей за ним медсестры, идет на Камерной сцене театра, и оставляет глубокое чувство ценности жизни и здоровья своих близких.





Шоу-программа "На стиле" (Молодежный театр эстрады)









Евгений Гофбранд готовит к премьере шоу-программу "На стиле". Премьерные показы запланированы на 3 и 4 октября. Он обещает настоящее погружение в мир софитов, подиумов, моды и стиля. Зрители смогут увидеть настоящую борьбу за звание самого стильного артиста эстрады, а также выслушать мнение экспертов, как поразить публику и вызвать у всех восторг и восхищение.





"Тутта Карлссон. Первая и единственная" (Театр кукол)





Белорусский государственный театр кукол подготовил в нынешнем театральном сезоне спектакль про дружбу лисенка и цыпленка. В театральную постановку с различными видами кукол и элементами теневого театра ее привела белоруска Екатерина Ложкина-Белевич, которая сейчас работает в Санкт-Петербурге. На спектакль приглашаются дети с 4 лет.





"Я вижу солнце" (ТЮЗ)





Театр юного зрителя, помимо полюбившихся уже спектаклей, покажет мелодраму "Я вижу солнце" Дмитрия Хвтисиашвили. В спектакле идет речь о трудном и кажущимся сегодняшним детям таким далеким времени Великой отечественной войны – времени, когда люди проявляли свои лучшие и худшие качества характера не только на поле сражений, но и в тылу.



