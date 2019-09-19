Любитель сала — о том, как быстро похудел без тренажерки
В 41 год Виталий Ковальчук за два месяца похудел на 20 кг. «Это гораздо проще, чем бросить курить!» — уверяет он. GO.TUT.BY расспросил отца троих детей о хитростях расставания с лишним весом и «побочке» такого похудения.
Фото: из личного архива
Вел кулинарный блог, любил сало
Все началось с того, что весной брестчанин весом 100 кг завел кулинарный YouTube-канал. На плите, произведенной «Брестгазоаппаратом» (там Виталий работает слесарем механосборочных работ), он готовил любимые блюда. А самое желанное среди них — сало.
— Сальце вареное, соленое — это все я люблю, — признается мужчина.
Так что блог получился с сильным уклоном в сало: солим в банке по-деревенски, готовим в рассоле, запекаем в рукаве…
Название у канала — «Папин день — понедельник». Понимать это следует буквально. С женой Виталий воспитывает двух сыновей (12 и 4 года) и дочку (7 лет). Жена, к слову, не домохозяйка — преподает в музыкальной школе.
Фото: из личного архива
— Из-за того, что у меня трое детей и 40-часовая рабочая неделя, на предприятии мне дали дополнительный выходной — понедельник. В этот день я развожу детей по садикам и в школу, занимаюсь домом и готовлю, — описывает свои обязанности семьянин. — Чтобы мотивировать себя, придумал этот канал. Видео у меня действительно получается снимать только по понедельникам. В другое время дети бегают, шумят. Как тут что-то запишешь?
В остальные дни недели готовит жена. По обоюдному признанию, в кулинарии она понимает больше. Задачи Виталия обычно — съездить в магазин, привезти продукты. Некоторые блюда многодетный отец освоил только благодаря YouTube: на камеру первый раз пожарил котлетки, выложил все слои селедочки под шубой.
— Жена от моего кулинарного канала в восторге: лишь бы готовил! Говорит: и суп вкуснее, когда его кто-то тебе сварит.
Как похудеть на 20 кг за два месяца
— Ряпа — во, животик — во, — показывает свои старые «охваты» мужчина. — От спокойной, сытой жизни я набрал 20 кг за 15 последних лет. Весить 100 кг — это дискомфорт, да и для здоровья плохо.
Кулинарный блогер поискал, что же на YouTube говорят о похудении, — и нашел лекцию старенького профессора о балансе калорий. Оказалось, все просто: если тратить калорий больше, чем съедать, будешь худеть. Советы сбрасывать «по чуть-чуть» Виталий отверг: для того, чтобы год себя ограничивать в питании, нужна огромная сила воли. То ли дело — два месяца. Считая с 24 мая.
— Худеть я решил без спортзала, бега вокруг района и даже плавания. Все это полезно, но требует врем и, — объясняет многодетный отец. — Вместо этого я придумал, как вписать физическую активность в мой обычный график: на работу ходил пешком. Это 20 минут, и шагал я так быстро, как только мог.
Слесарь работает в две смены — первая, например, начинается в 6 утра. В такие дни Виталий на завтрак съедал однопроцентный творог (100−150 граммов). В девять часов на работе перерыв — время съесть одно яйцо. В обед — порция гречневой каши с курицей. Через два часа — яблоко. Ужин — паровые котлеты и каша. После шести не ел. А еще пил очень много воды: литра три — три с половиной. И никакого жирного, жареного, сладкого.
— Есть вообще не хотелось, — уверяет Виталий. — Разве что первую неделю ломка была. А еще я заметил, что, когда работаю во вторую смену, худею быстрее, чем в первую: вечером хожу, шурупы закручиваю, а ем только на следующее утро.
Впрочем, послабления глава семьи себе разрешал: в отпуске в Украине четыре дня пил пиво и ел сушеную рыбу. Набрал 4 кг. Через неделю привычного питания они ушли. К 1 августа он весил 80 кг.
А что после этого?
— Даже не думал, что так легко сбросить вес. Бросить курить намного сложнее! Животика уже нет, руки стали тоньше, — доволен Виталий. — На четвертый этаж могу спокойно подняться. И главное, что месяц прошел, а вес держится.
Многодетный папа сейчас ест меньше, чем до похудения. Но любимое сало себе разрешает. А еще зефир, конфеты, пиццу… Пристально следит за весом: не набрать бы! И прикидывает, что рецепты на YouTube будет выкладывать более «зожные».
Скриншот: youtu.be/6ByMqjS1cnI
Но не все в этой истории так сказочно: после похудения Виталий ощутил боль в боку. Такую же резкую, как потеря килограммов. Оказалось, камни в почках.
— Врач сразу же спросил: «Может, вы худели недавно?» Все медики говорят, что быстро сбрасывать вес плохо — но я, если честно, не понимаю, что тут такого. Камни в почках и без похудения бывают, — отстаивает свою позицию брестчанин.
Есть у стремительного похудения и другие минусы: у Виталия остались лишь одни штаны, которые он в состоянии носить. Из запасов пришлось извлечь наряды 15-летней давности.
— Рабочая спецодежда на мне болталась, как на Попандопуло, — улыбается слесарь. — Выдали новый комплект. Но в целом выглядеть я стал гораздо лучше. Раньше кто-то мог подколоть меня насчет живота, а теперь только комплименты: «Давно не виделись, как ты похудел!» Жена тоже впечатлена: «У тебя живот скоро будет меньше моего!» И теперь качает пресс по вечерам.
Диетолог: «Причиной болезни могло быть не снижение веса, а четыре дня с пивом и рыбкой»
Бросить профессиональный взгляд на историю похудения Виталия GO.TUT.BY попросил врача диетолога-эндокринолога и персонального тренера Ольгу Авчинникову. Она прикинула примерную калорийность рациона слесаря — 1150−1200 ккал.
— Распределение по белкам, жирам и углеводам: белки — 120, жиры — 25, углеводы — 115 (цифры примерные, так как не указан точный вес каши, курицы и котлет). Я бы, конечно, дополнила этот рацион овощами, ягодами, фруктами и бобовыми. Также хотя бы два раза в неделю порекомендовала включать рыбу.
А что насчет того, как лучше снижать вес: постепенно или не очень?
— Мнения ученых в последнее время расходятся. Есть исследования, подтверждающие безопасность диет с низкой калорийностью, на период два-три месяца. Традиционный подход — умеренное ограничение калорийности (1500−1800 ккал для мужчин и 1200−1500 ккал для женщин). Конечно, при умеренном ограничении калорийности скорость похудения будет намного меньше и составит около 500 г в месяц.
И, к слову, причиной обострения мочекаменной болезни в случае брестчанина могло стать не похудение…
— …а четырехдневный отдых с пивом и сушеной рыбой. Если углубиться в тему мочекаменной болезни, то большая часть камней мочевыделительной системы состоят из оксалата кальция. Наиболее частая причина повышения количества кальция в моче -наследственная особенность обмена веществ, при которой количество кальция в крови нормальное, а выделение кальция с мочой повышено. Такая особенность делает человека предрасположенным к образованию камней. Для профилактики дальнейшего камнеобразования в арсенале врача есть медикаментозные средства. Очень важные меры профилактики — увеличить прием жидкости до 2,5−3 л в сутки и ограничить прием соли (до чайной ложки в день), алкоголя и количество животного белка в диете.
Елена Мельникова
19:18 19/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».