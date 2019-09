Первое место рейтинга занял сериал Клан Сопрано, который выходил в 1999—2007 годах.





«Когда он впервые вышел в эфир, некоторые поспешили отказаться от него как от очередной мафиозной драмы. Но Дэвид Чейз отсек условности и штампы гангстерского эпоса. Его Семья была не какой-то одетой в костюмы в тонкую полоску командой, расхаживающей по переулкам Бруклина, а трагикомической толпой, царящей над непритязательными пригородами Нью-Джерси. Это был мир, населенный хрупкими и мелкими людьми… А главным героем был огромный, свирепый дон, окруженный паническими атаками и запуганный своей гораздо более свирепой матерью», — пишет о сериале издание.









На второе место рейтинга попала криминальная сага Прослушка, а на третье — Сумасшедшие. Также в первой десятке оказались Во все тяжкие, Игра престолов и Дрянь.





Отметим, что в рейтинге много популярных в Британии сериалов, а также очень много сериалов HBO и гораздо меньше от Netflix.





100 лучших сериалов XXI века по версии The Guardian:





Клан Сопрано (The Sopranos) — 1999−2007

Прослушка (The Wire) — 2002−08

Сумасшедшие (Mad Men) — 2007−15

Гуща событий (The Thick of It) —2005−12

Во все тяжкие (Breaking Bad) — 2008−13

Офис (The Office) — 2001−03. Английская версия

Игра престолов (Game of Thrones) — 2011−19

Дрянь (Fleabag) — 2016−19

Пип-Шоу (Peep Show) — 2003−15

Атланта (Atlanta) — 2016-…





Счастливая долина (Happy Valley) — 2014-…

Студия 30 (30 Rock) — 2006−13

По служебным обязанностям (Line of Duty) — 2012-…

Умерь свой энтузиазм (Curb Your Enthusiasm) — 2000-…

Западное крыло (The West Wing) — 1999−2006

Доброй ночи (Nighty Night) — 2004−05

Дэдвуд (Deadwood) — 2004−06

Девочки (Girls) — 2012−17

Вьетнамская война (The Vietnam War) — 2017

О. Джей: Сделано в Америке (OJ: Made in America) — 2016





Замедленное развитие (Arrested Development) — 2003−19

Твин Пикс: Возвращение (Twin Peaks: The Return) — 2017

Черное зеркало (Black Mirror) — 2011-…

The Daily Show с Джоном Стюартом — 1999−2015

Рассказ служанки (The Handmaid’s Tale) — 2017-…

Красный райдинг (Red Riding) — 2009

Очевидное (Transparent) — 2014−19

Убийство (The Killing) — 2007−12

Долбанутые (Spaced) — 1999−2001

Убивая Еву (Killing Eve) — 2018-…





Голубая планета (Blue Planet) — 2001, 2007

Офис (The Office) — 2005−13. Американ версия

Большой брат (Big Brother) — 2000−18

Катастрофа (Catastrophe) — 2015−19

Это — Англия (This is England) — 2010−15

Большой пекарский турнир (The Great British Bake Off) — 2010-…

Заднепроходное отверстие (Brass Eye) — 2001

Искатели сокровищ (Detectorists) — 2014−17

Хорошая жена (The Good Wife) — 2009−16









Власть кошмаров (The Power of Nightmares) — 2004

Огни ночной пятницы (Friday Night Lights) — 2006−11

Южный парк (South Park) — 1997-…

Американцы (The Americans) — 2013−18

Корона (The Crown) —2016-…

Мост (Broen/Bron) — 2011−18. Шведско-датская версия

Доктор Кто (Doctor Who) — 2005-…

Натан Бэрли (Nathan Barley) — 2005

Лучше позвони Солу (Better Call Saul) — 2015-… Приквел к «Во все тяжкие»

Белая ворона (Insecure) — 2016-…









Аббатство Даунтон (Downton Abbey) — 2010−15

Патрик Мелроуз (Patrick Melrose) — 2018

Хорошая борьба (The Good Fight) — 2017-…

Книжная лавка Блэка (Black Books) — 2000−04

Парки и зоны отдыха (Parks and Recreation) —2009−15

Утопия (Utopia) — 2014

Тайны миллиардера (The Jinx) — 2015

Секс в большом городе (Sex and the City) — 1998−2004

Оранжевый — хит сезон (Orange Is the New Black) — 2013−19

Волчий зал (Wolf Hall) — 2015

Шерлок (Sherlock) — 2010-…









Большая игра (State of Play) — 2003

Наследники (Succession) — 2018-…

Покажите мне героя (Show Me a Hero) — 2015

Клиент всегда мертв (Six Feet Under) — 2001−05

Flight of the Conchords — 2007−09

Внутри девятого номера (Inside No 9) — 2014-…

Правительство (Borgen) — 2010−13

Братья по оружию (Band of Brothers) — 2001

В лучшем мире (The Good Place) — 2016-…









Бесстыдники (Shameless) — 2004−13

Потерянные (Lost) — 2004−10

Планета Земля (Planet Earth) — 2016, 2010

Спираль (Spiral) — 2005-…

Переростки (The Inbetweeners) — 2008−10

В Филадельфии всегда солнечно (It’s Always Sunny in Philadelphia) — 2005-…

Очень английский скандал (A Very English Scandal) — 2018

Щит (The Shield) — 2002−08

Хулиганы и ботаны (Freaks and Geeks) — 1999−2000

Остановись и гори (Halt and Catch Fire) — 2014−17









Вице-президент (Veep) — 2012−19

Гевин и Стейси (Gavin and Stacey) — 2007−10

Strictly Come Dancing — 2004-… Это аналог «Танцов со звездами»

Баффи — истребительнца вампиров (Buffy the Vampire Slayer) — 1997−2003

В поиске (Looking) — 2014−16

Gogglebox — 2013-…

Свежее мясо (Fresh Meat) — 2011−16

Оставленные (The Leftovers) — 2014−17

Правосудие (Justified) — 2010−15

Секс в другом городе (The L Word) — 2004−09









24 — 2001−10

Кремниевая долина (Silicon Valley) — 2014-…

Обитель тьмы Гарта Маренги (Garth Marenghi’s Darkplace) — 2004

Королевские гонки РуПола (RuPaul’s Drag Race) — 2009-…

Молокососы (Skins) — 2007−13

Путешествие (The Trip) — 2010-…

Брод Сити (Broad City) — 2014−19

Граница тени (The Shadow Line) — 2011

Майти Буш (The Mighty Boosh) — 2006−07

Жизнь на Марсе (Life on Mars) — 2006−07

Я знаменитость, заберите меня отсюда (I’m a Celebrity … Get Me Out of Here!) — 2002-