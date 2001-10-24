От Клана Сопрано до Игры престолов. Названы 100 лучших сериалов XXI века
Британская газета The Guardian составила список ста лучших сериалов XXI века.
Кадр из сериала Корона (44 место)
Первое место рейтинга занял сериал Клан Сопрано, который выходил в 1999—2007 годах.
«Когда он впервые вышел в эфир, некоторые поспешили отказаться от него как от очередной мафиозной драмы. Но Дэвид Чейз отсек условности и штампы гангстерского эпоса. Его Семья была не какой-то одетой в костюмы в тонкую полоску командой, расхаживающей по переулкам Бруклина, а трагикомической толпой, царящей над непритязательными пригородами Нью-Джерси. Это был мир, населенный хрупкими и мелкими людьми… А главным героем был огромный, свирепый дон, окруженный паническими атаками и запуганный своей гораздо более свирепой матерью», — пишет о сериале издание.
На второе место рейтинга попала криминальная сага Прослушка, а на третье — Сумасшедшие. Также в первой десятке оказались Во все тяжкие, Игра престолов и Дрянь.
Отметим, что в рейтинге много популярных в Британии сериалов, а также очень много сериалов HBO и гораздо меньше от Netflix.
100 лучших сериалов XXI века по версии The Guardian:
Клан Сопрано (The Sopranos) — 1999−2007
Прослушка (The Wire) — 2002−08
Сумасшедшие (Mad Men) — 2007−15
Гуща событий (The Thick of It) —2005−12
Во все тяжкие (Breaking Bad) — 2008−13
Офис (The Office) — 2001−03. Английская версия
Игра престолов (Game of Thrones) — 2011−19
Дрянь (Fleabag) — 2016−19
Пип-Шоу (Peep Show) — 2003−15
Атланта (Atlanta) — 2016-…
Счастливая долина (Happy Valley) — 2014-…
Студия 30 (30 Rock) — 2006−13
По служебным обязанностям (Line of Duty) — 2012-…
Умерь свой энтузиазм (Curb Your Enthusiasm) — 2000-…
Западное крыло (The West Wing) — 1999−2006
Доброй ночи (Nighty Night) — 2004−05
Дэдвуд (Deadwood) — 2004−06
Девочки (Girls) — 2012−17
Вьетнамская война (The Vietnam War) — 2017
О. Джей: Сделано в Америке (OJ: Made in America) — 2016
Замедленное развитие (Arrested Development) — 2003−19
Твин Пикс: Возвращение (Twin Peaks: The Return) — 2017
Черное зеркало (Black Mirror) — 2011-…
The Daily Show с Джоном Стюартом — 1999−2015
Рассказ служанки (The Handmaid’s Tale) — 2017-…
Красный райдинг (Red Riding) — 2009
Очевидное (Transparent) — 2014−19
Убийство (The Killing) — 2007−12
Долбанутые (Spaced) — 1999−2001
Убивая Еву (Killing Eve) — 2018-…
Голубая планета (Blue Planet) — 2001, 2007
Офис (The Office) — 2005−13. Американ версия
Большой брат (Big Brother) — 2000−18
Катастрофа (Catastrophe) — 2015−19
Это — Англия (This is England) — 2010−15
Большой пекарский турнир (The Great British Bake Off) — 2010-…
Заднепроходное отверстие (Brass Eye) — 2001
Искатели сокровищ (Detectorists) — 2014−17
Хорошая жена (The Good Wife) — 2009−16
Власть кошмаров (The Power of Nightmares) — 2004
Огни ночной пятницы (Friday Night Lights) — 2006−11
Южный парк (South Park) — 1997-…
Американцы (The Americans) — 2013−18
Корона (The Crown) —2016-…
Мост (Broen/Bron) — 2011−18. Шведско-датская версия
Доктор Кто (Doctor Who) — 2005-…
Натан Бэрли (Nathan Barley) — 2005
Лучше позвони Солу (Better Call Saul) — 2015-… Приквел к «Во все тяжкие»
Белая ворона (Insecure) — 2016-…
Аббатство Даунтон (Downton Abbey) — 2010−15
Патрик Мелроуз (Patrick Melrose) — 2018
Хорошая борьба (The Good Fight) — 2017-…
Книжная лавка Блэка (Black Books) — 2000−04
Парки и зоны отдыха (Parks and Recreation) —2009−15
Утопия (Utopia) — 2014
Тайны миллиардера (The Jinx) — 2015
Секс в большом городе (Sex and the City) — 1998−2004
Оранжевый — хит сезон (Orange Is the New Black) — 2013−19
Волчий зал (Wolf Hall) — 2015
Шерлок (Sherlock) — 2010-…
Большая игра (State of Play) — 2003
Наследники (Succession) — 2018-…
Покажите мне героя (Show Me a Hero) — 2015
Клиент всегда мертв (Six Feet Under) — 2001−05
Flight of the Conchords — 2007−09
Внутри девятого номера (Inside No 9) — 2014-…
Правительство (Borgen) — 2010−13
Братья по оружию (Band of Brothers) — 2001
В лучшем мире (The Good Place) — 2016-…
Бесстыдники (Shameless) — 2004−13
Потерянные (Lost) — 2004−10
Планета Земля (Planet Earth) — 2016, 2010
Спираль (Spiral) — 2005-…
Переростки (The Inbetweeners) — 2008−10
В Филадельфии всегда солнечно (It’s Always Sunny in Philadelphia) — 2005-…
Очень английский скандал (A Very English Scandal) — 2018
Щит (The Shield) — 2002−08
Хулиганы и ботаны (Freaks and Geeks) — 1999−2000
Остановись и гори (Halt and Catch Fire) — 2014−17
Вице-президент (Veep) — 2012−19
Гевин и Стейси (Gavin and Stacey) — 2007−10
Strictly Come Dancing — 2004-… Это аналог «Танцов со звездами»
Баффи — истребительнца вампиров (Buffy the Vampire Slayer) — 1997−2003
В поиске (Looking) — 2014−16
Gogglebox — 2013-…
Свежее мясо (Fresh Meat) — 2011−16
Оставленные (The Leftovers) — 2014−17
Правосудие (Justified) — 2010−15
Секс в другом городе (The L Word) — 2004−09
24 — 2001−10
Кремниевая долина (Silicon Valley) — 2014-…
Обитель тьмы Гарта Маренги (Garth Marenghi’s Darkplace) — 2004
Королевские гонки РуПола (RuPaul’s Drag Race) — 2009-…
Молокососы (Skins) — 2007−13
Путешествие (The Trip) — 2010-…
Брод Сити (Broad City) — 2014−19
Граница тени (The Shadow Line) — 2011
Майти Буш (The Mighty Boosh) — 2006−07
Жизнь на Марсе (Life on Mars) — 2006−07
Я знаменитость, заберите меня отсюда (I’m a Celebrity … Get Me Out of Here!) — 2002-
17:22 18/09/2019
Среди специалистов и руководителей различных ведомств продолжается обсуждение перспектив развития страны. Причем, в отличие от прошлых лет, разговор идет на цифрах, а не на уровне благих пожеланий. Во многом потому, что Россия продемонстрировала если не желание, то возможность кардинально сократить нефтегазовую подпитку белорусской экономики.
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».