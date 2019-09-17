Георгий Колдун покоряет украинский «X-Фактор»

Новый сезон проекта «Х-Фактор» стартовал 14 сентября. В Беларуси его не транслируют, но многие смотрят в интернете. Неожиданностью этого сезона станет участие в нем нашего певца и телеведущего Георгия Колдуна. Артисту уже 42 года, и поэтому решение участвовать выглядит тем более удивительным. Об этом мы узнали у самого Георгия:





- Зрители хорошо запомнили тебя в российском «Голосе», когда к тебе не повернулись судьи на «слепых прослушиваниях», но потом кто-то из них сказал с досадой, что такой голос «женщинам нравится». А в Украине ты разве еще не участвовал в конкурсах?





- Нет, в Украине я в первый раз пробую себя в подобном формате. До этого я довольно долго был ведущим двух проектов на каналах - СТБ и «Интер». По этой причине я в Украине больше ассоциируюсь как телеведущий, нежели певец. Если кто-то и в курсе того, что я пою, то это благодаря соцсетям. Теперь о российском «Голосе», где я исполнял песню «Снилось мне» группы «Воскресенье» в более известной версии Лолиты. Про «женщинам нравится» сказал, только в менее приличной формулировке, Агутин. Вроде, он просто повторил чью-то цитату. Пелагея заметила, что так поют в КВН. Градский - что уже набрал себе команду и что зря я попытался скопировать чью-то манеру. Мол, надо было больше в своей. А Билан - что где-то меня раньше видел. В общем, пообщались на разные темы.









- Все участники говорят, что на «X-Фактор» главная проблема - это лагерь, в котором для конкурсантов создают условия на выживание.





- Да, это непростое испытание, и физическое и психологическое. Но это часть шоу, и никто не обещает санаторий. К сожалению, по условиям проекта, участники не могут рассказывать внутреннюю информацию и какие-либо результаты шоу.





- Предыдущие участники говорили, что там практически все решают режиссеры шоу, для которых важен не столько вокал, сколько харизма артиста, даже фриковость. Как ты оцениваешь свои шансы в этом плане?





- Шоу делают одни, участвуют - другие, смотрят - третьи. Было бы удивительно, если бы создатели проекта не имели влияния на процесс. В каком процентном соотношении - можно только гадать. Я вообще об этом не задумываюсь. Харизма всегда интересна, фриковость бывает разной, но она больше развлекает, чем притягивает. Это, конечно, субъективно. Свои шансы я всегда оцениваю с большими сомнениями. При этом часто сталкиваюсь с тем, насколько круты в моем понимании бывают те или иные исполнители. Но вдруг оказывается, что кому-то они кажутся скучными и безликими.





- Какую цель с шь - расширить аудиторию за счет Украины? Прокачать себя в телешоу на выживание?





- Как любого творческого человека, меня интересует максимальная аудитория. Выживание тут вообще не под вопросом. Риска для жизни никакого. Поэтому, скорее, именно новая аудитория.





- Увидим ли мы тебя в новом телесезоне на каком-нибудь из белорусских телеканалов?





- К моей большой радости, «Беларусь 1» принял решение снимать уже 3-й сезон интеллектуально-развлекательного проекта «Я знаю!» для школьников. Несмотря на то, что многие ориентированы в основном на спутниковое телевидение или интернет-контент, интерес к этой программе все же растет. В декабре мы приступаем к съемкам.









- Участвуешь ли ты в этом сезоне в российском мюзикле «Алые паруса» Максима Дунаевского, где у тебя роль капитана Грея?





- Да. В конце октября, например, уже запланировано три спектакля с моим участием.





- Не планировал участвовать в «Евровидении-2020» от Беларуси?





- Пока любое мое участие в национальном отборе ни к чему не привело. Не знаю, как-то я все меньше об этом думаю. Но не отрицаю возможность участия при удачном стечении обстоятельств: если будет хорошая песня, интересная идея номера и так далее. В нацотборе и без меня тесновато! Хотя… это было бы интересно.





- Когда забиваешь в Гугл твои имя и фамилию, первое, что выскакивает - «Георгий Колдун жена»… Народ активно интересуется, когда ты сменишь свой статус главного холостяка страны!





- Ну, во-первых, никакая я не жена, это вранье (смеется). Во-вторых, это как-то печально, если больше нечем интересоваться. Хотя, наверное, это уже мои проблемы. Если в первых строчках, например, «Георгий Колдун песни», надо активней работать над этим вопросом. Что касается личной жизни и семейного статуса - как-то я «Комсомолке» давал большое интервью на эту тему. Основная мысль, которую хотелось донести: семья - это больше двух человек. Только когда появляется ребенок, можно считать вас настоящей семьей. Это всего лишь моя точка зрения, многие не согласятся. Но вы спросили - я ответил. Не люблю афишировать территорию личного пространства широкой аудитории. У меня все нормально. Будут хорошие новости - обязательно поделюсь с «Комсомолкой». Как говорят, «счастье любит тишину». Чего и всем желаю.





- Когда тебя можно будет увидеть на концерте в Беларуси?





- У нас стало определенной традицией делать с ребятами акустические концерты на небольших уютных площадках. Поэтому, если есть возможность провести воскресный вечер за чашечкой кофе в нашей компании, приглашаю в Astoria Riverside 29 сентября. Мы планируем двухчасовое выступление, состоящее из собственных композиций и каверов.