Собчак выбрала свадебное платье от дизайнера с пинскими корнями

Ксения Собчак для своей очередной свадебной церемонии выбрала платье от израильского бренда Galia Lahav.

Galia Lahav стал первым израильским брендом, принятым в знаменитый Синдикат высокой моды в Париже.

Стоимость свадебных платьев от Galia Lahav колеблется от 7 до 15 тысяч долларов США.

В студии НТВ звезды шоу-бизнеса отметили, как идет Собчак белое свадебный наряд. Но не все придерживаются такого мнения.





Ольга Лысак, актриса: «Вы говорите о об этом платье как о каком-то стильном. Я помню, как мы с Ксенией снимались в клипе, там был слоган „взялся за грудь, пропустил что-нибудь“. У Ксении очень тонкий вкус, а это в платье в занавесках — это китч, она это специально подчеркивает. Женщина в занавесках, как такое можно вообще всерьез обсуждать! Да она в жизни такое не наденет! Это стеб!»





В программе «Звезды сошлись» в защиту Собчак выступила певица Анна Калашникова. Она рассказала, что мерила точно такое платье, как у Собчак. Стоит оно 700 тысяч рублей. Если нужно сделать наряд прямо по фигуре, то заказывать его надо за полгода.