Собчак выбрала свадебное платье от дизайнера с пинскими корнями
В минувшую пятницу, 13-ого сентября, известная в России медиаперсона Ксения Собчак вышла замуж за своего избранника Константина Богомолова. Не стало секретом и свадебное платье, в котором была Ксения. Оно от израильского бренда, основанного в свое время пинчанкой.
Ксения Собчак для своей очередной свадебной церемонии выбрала платье от израильского бренда Galia Lahav.
В Википедии без труда находим информацию об основателе, пишет сайт "Першы регіён". Ей стала уроженка Пинска еврейского происхождения Галя Лахав. Она иммигрировала в Израиль со всей своей семьёй в 1957 году.Проживала на юге Израиля в городе Ашкелон. Свою марку свадебной моды Галя Лахав основала в 1984 году в Тель-Авиве. Ее сын, Идан Лахав, сегодня является генеральным директором ее модного бренда.
Galia Lahav стал первым израильским брендом, принятым в знаменитый Синдикат высокой моды в Париже.
Стоимость свадебных платьев от Galia Lahav колеблется от 7 до 15 тысяч долларов США.
В студии НТВ звезды шоу-бизнеса отметили, как идет Собчак белое свадебный наряд. Но не все придерживаются такого мнения.
Ольга Лысак, актриса: «Вы говорите о об этом платье как о каком-то стильном. Я помню, как мы с Ксенией снимались в клипе, там был слоган „взялся за грудь, пропустил что-нибудь“. У Ксении очень тонкий вкус, а это в платье в занавесках — это китч, она это специально подчеркивает. Женщина в занавесках, как такое можно вообще всерьез обсуждать! Да она в жизни такое не наденет! Это стеб!»
В программе «Звезды сошлись» в защиту Собчак выступила певица Анна Калашникова. Она рассказала, что мерила точно такое платье, как у Собчак. Стоит оно 700 тысяч рублей. Если нужно сделать наряд прямо по фигуре, то заказывать его надо за полгода.
"Белорусский партизан"
14:30 16/09/2019
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