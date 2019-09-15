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Хихикающие зебры и удивленная выдра. Объявлены финалисты конкурса смешных фотографий животных Comedy Wildlife Photography

Названы финалисты конкурса смешных фотографий дикой природы — Comedy Wildlife Photography Awards 2019.

Хихикающие зебры и удивленная выдра. Объявлены финалисты конкурса смешных фотографий животных Comedy Wildlife Photography
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Конкурс был основан профессиональными фотографами Полом Джойнсон-Хиксом и Томом Салламом с целью повышения осведомленности о мире дикой природы.

В этом году среди работ участников со всего мира жюри отобрало 40 самых забавных снимков животных. Победители будут объявлены 13 ноября.

Абсолютный победитель получит звание Лучшего комедийного фотографа природы и недельное сафари в природном заповеднике Масаи Мара в Кении, а также уникальную награду ручной работы от Art Garage в Дар-эс-Саламе (Танзания).

Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photography 2019:
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