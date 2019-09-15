Хихикающие зебры и удивленная выдра. Объявлены финалисты конкурса смешных фотографий животных Comedy Wildlife Photography
Названы финалисты конкурса смешных фотографий дикой природы — Comedy Wildlife Photography Awards 2019.
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Конкурс был основан профессиональными фотографами Полом Джойнсон-Хиксом и Томом Салламом с целью повышения осведомленности о мире дикой природы.
В этом году среди работ участников со всего мира жюри отобрало 40 самых забавных снимков животных. Победители будут объявлены 13 ноября.
Абсолютный победитель получит звание Лучшего комедийного фотографа природы и недельное сафари в природном заповеднике Масаи Мара в Кении, а также уникальную награду ручной работы от Art Garage в Дар-эс-Саламе (Танзания).
Финалисты конкурса Comedy Wildlife Photography 2019:
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17:51 15/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».