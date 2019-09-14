Клип Макса Коржа на трек «Малый повзрослел» преодолел планку в 100 миллионов
Клип белорусов собрал 100 миллионов просмотров на YouTube. Такое было лишь однажды.
Фото из открытых источников
Работа была загружена на видеохоcтинг 24 февраля 2017 года, это значит, что ролику понадобилось более двух с половиной лет, чтобы собрать такое количество просмотров.
На момент публикации заметки у клипа 100 012 176 просмотров.
По сюжету клипа «Малый повзрослел» подросток ночью угоняет отцовский Ford Mondeo из дома в частном секторе Грушевки и едет на вечеринку.
В клипе показаны танцы и алкоголь, сложные отношения между сверстниками, а еще милицейский участок. Макс Корж подписал видео так: «Родительским нервам и лунинецким дискачам посвящается».
Многие подростки в видео — это обычные ребята из Минска, которых для съемок отбирали на кастинге. Любопытно, что в ролике снялись родители рэпера — Анатолий и Валентина Корж. Режиссерами клипа стали Митрий Семенов-Алейников и сам Макс Корж, вторым режиссером — Алексей Дворянинович.
На сегодня это второй музыкальный клип исполнителей родом из Беларуси, который посмотрели более 100 миллионов раз. Первым стал клип на трек «Бьет бит» группы IOWA, пишет afisha.tut.by
19:27 14/09/2019
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