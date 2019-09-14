Работа была загружена на видеохоcтинг 24 февраля 2017 года, это значит, что ролику понадобилось более двух с половиной лет, чтобы собрать такое количество просмотров.





На момент публикации заметки у клипа 100 012 176 просмотров.





По сюжету клипа «Малый повзрослел» подросток ночью угоняет отцовский Ford Mondeo из дома в частном секторе Грушевки и едет на вечеринку.









В клипе показаны танцы и алкоголь, сложные отношения между сверстниками, а еще милицейский участок. Макс Корж подписал видео так: «Родительским нервам и лунинецким дискачам посвящается».





Многие подростки в видео — это обычные ребята из Минска, которых для съемок отбирали на кастинге. Любопытно, что в ролике снялись родители рэпера — Анатолий и Валентина Корж. Режиссерами клипа стали Митрий Семенов-Алейников и сам Макс Корж, вторым режиссером — Алексей Дворянинович.





На сегодня это второй музыкальный клип исполнителей родом из Беларуси, который посмотрели более 100 миллионов раз. Первым стал клип на трек «Бьет бит» группы IOWA, пишет afisha.tut.by



