В озвучке «Нулявуда» приняли участие известные артисты и музыканты, пишет afisha.tut.by





Главные герои говорят с экрана голосами известных актеров белорусских театров: Олега Гарбуза, Кристины Дробыш, Андрея Милюхина, Татьяны Ружавской. В озвучке также участвовали музыканты: Александр Помидоров, Бенька, Илья Черепко, Дядя Ваня. Жаргон, шутки, нецензурная лексика (а фильм 18+) — все это было сохранено и в переводе на белорусский язык. Отдельное удовольствие — в звуке: впервые белорусский перевод с языка оригинала можно будет услышать в принципиально новом объемном формате 5.1.





Главный герой по прозвищу Пастор — аутичный выпускник духовной семинарии — по образованию должен был стать архитектором церквей, но решает посвятить свою жизнь кино. Обрив голову и сделав на ней тату героев культовой мелодрамы «Место под солнцем», он прибывает в Голливуд в 1969 году. В это время там царят секс, наркотики и панк-рок. Полиция расследует убийство жены Романа Полански сектой Чарльза Мэнсона, легендарные и казавшиеся несокрушимыми киностудии терпят крах, а на арену выходят новые режиссеры, готовые нарушать любые правила: Фрэнсис Форд Коппола, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе и Джордж Лукас. Пастор устраивается работать декоратором, затем обучается монтажу и зарабатывает себе репутацию профессионала, признание и даже получает награду в Венеции, но все в

итоге заканчивается трагедией.









Фильм был готов еще в 2014 году, но из-за проблем компании-прокатчика его премьера затянулась. За это время Джеймс Франко даже успел выпустить свою следующую картину «Горе-творец» и получить за нее номинацию на «Оскар», а также «Золотой глобус» за актерскую работу в этом фильме.





Премьера, которую ждали пять лет, все-таки состоится. Благодаря новому совместному проекту видеосервиса VOKA и сети кинотеатров Silver Screen Cinemas — «Тутэйшын Студыя» — минчане смогут увидеть «Нулявуд» на белорусском языке. «Тутэйшын Студыя» создана для того, чтобы жители Беларуси могли смотреть последние новинки мирового кино на родном языке параллельно с премьерами в других странах. Принципом новой студии озвучки заявлена вера в то, что белорусский язык — великолепный инструмент, чтобы получить еще больше удовольствия от кинопросмотра.



