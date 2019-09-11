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Cолнечный луч в виноградном компоте: Pantone назвал трендовые оттенки весны и лета 2020 года

Институт цвета Pantone определил трендовые оттенки сезона весна-лето 2020. Как всегда, их названия восхищают своей поэтичностью.

Cолнечный луч в виноградном компоте: Pantone назвал трендовые оттенки весны и лета 2020 года
Традиционно в модную палитру вошли 12 оттенков и четыре классических нейтральных цвета. На них будут ориентироваться дизайнеры, создавая свои коллекции к весне и лету 2020 года. Эксперты охарактеризовали новую палитру, как дружественную и отзывчивую, символизирующим обновление и заряжающая энергией.


Список оттенков


Oгненный алый (Flame Scarlet)


Шафрановый (Saffron)



Классический синий (Classic Blue)


Бискайский зеленый (Biscay Green)



Зеленый лук (Chive)


Выцветший деним (Faded Denim)

Апельсиновая корка (Orange Peel)


Мозаичный синий (Mosaic Blue)


Солнечный луч (Sunlight)

Коралловый розовый (Coral Pink)


Коричная палочка (Cinnamon Stick)

< Виноградный компот (Grape Compote)


Классические нейтральные цвета


Цвет окраса жаворонка (Lark)


Цвет темно-синего классического пиджака (Navy Blazer)

Исключительный белый (Brilliant White)



Пепел (Ash)
Новое время
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