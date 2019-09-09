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30 машин по 3,5 млн. Bugatti выпустит самый быстрый суперкар в истории марки

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30 машин по 3,5 млн. Bugatti выпустит самый быстрый суперкар в истории марки
Компания Bugatti решила отправить в серию спецверсию гиперкара Chiron, который превысил скорость в 300 миль в час (чуть более 490 км/ч).

Официальное объявление названия и цены нового гиперкара Bugatti состоялось в рамках традиционного торжественного мероприятия в Мольсхайме, пишет Motor1.

Глава компании Стефан Винкельман заявил, что Bugatti построит только 30 гиперкаров по образцу рекордного прототипа, а называться они будут не просто Chiron Super Sport, а Chiron Super Sport 300+. Последний индекс, само собой, стал напоминанием о максимальной скорости, которой достиг автомобиль.

Серийный Super Sport сохранит форсированный до 1600 л.с. двигатель W16, колесные диски из магниевого сплава и специально разработанную для максимальной скорости аэродинамику. Как известно, кузов гиперкара снабдили удлиненной задней частью с иной конфигурацией выхлопа и огромным диффузором, доработанным передним бампером, модернизированной системой воздушного охлаждения моторного отсека и тому подобное.


Кроме того, по предварительным данным, базовая комплектация сохранит каркас безопасности и единственное кресло в салоне, но если покупатель пожелает, Bugatti удалит силовую клетку и поставит второе сиденье. Клиент сможет выбирать и цветовую схему оформления кузова.

Оценен каждый из 30 гиперкаров во впечатляющие 3,5 млн евро. Но строго говоря, осталось их всего 29: договор на покупку первого экземпляра из этой партии был подписан прямо на мероприятии. Это, судя по всему, последний рекордный гиперкар в истории Bugatti.

В интервью с журналистами французской редакции Motor1 глава компании Стефан Винкельман заявил, что производство гиперкара стартует в 2021 году. Однако в отличие от рекордного прототипа скорость серийных машин будет искусственно ограничена отметкой в 440 км/ч.
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