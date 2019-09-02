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«Dzieciuki» презентовали альбом «Радыё Harodnia» с «working сlass heroes» на обложке

Гродненские панки презентовали на портале TuzinFM свой третий студийный альбом.

«Dzieciuki» презентовали альбом «Радыё Harodnia» с «working сlass heroes» на обложке

«Группа продолжает жить и развиваться. Мы больше уделили внимания звучанию. Мы более разнообразно подошли к аранжировкам. И вот – рядом с хардкор-панком появился вальс. А рядом с фолк-панком – регги», – рассказал tuzinfm.by лидер команды Александр Денисов.

На обложке нового альбома работящие «реальные парни, working сlass heroes», отметил Денисов.
Источник: ЮВ belsat.eu
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