«Dzieciuki» презентовали альбом «Радыё Harodnia» с «working сlass heroes» на обложке
Гродненские панки презентовали на портале TuzinFM свой третий студийный альбом.
«Группа продолжает жить и развиваться. Мы больше уделили внимания звучанию. Мы более разнообразно подошли к аранжировкам. И вот – рядом с хардкор-панком появился вальс. А рядом с фолк-панком – регги», – рассказал tuzinfm.by лидер команды Александр Денисов.
На обложке нового альбома работящие «реальные парни, working сlass heroes», отметил Денисов.
Источник: ЮВ belsat.eu
16:26 02/09/2019