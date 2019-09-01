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Минск как будто в «Черном зеркале»: tapecut и Soulecist выпустили клип «Immortal»

Боевик-антиутопия, который превращает Минск в место действия музыкального эпизода «Черного зеркала».

Минск как будто в «Черном зеркале»: tapecut и Soulecist выпустили клип «Immortal»
Базирующийся в Минске продюсер Tapecut представил клип «Immortal» – боевик-антиутопию, действие которого разворачивается в Минске. Режиссером стал Андрей «Wander» Светлов.

Обоих ты должен(-на) знать по работе с Максом Коржом: Tapecut делал музыку для альбома «Малый повзрослел», Андрей снимал большинство последних клипов Макса.


Tapecut:

– «Immortal» – это то, что беспокоит наше общество сегодня. Белый куб ассоциируется с предметом внимания, который отделяет и программирует нас на свою волну. Где свет от кубика дарит гипнотическое спокойствие, а темнота кажется страшной и непредсказуемой. Где легче быть с тем, что тебе предлагают, не задумываясь о своём личном выборе.
Источник: 34mag.net
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