Фестиваль уже подвергся критике за малое число картин женщин-режиссеров и включение в программу нового фильма находящегося в бегах от американского правосудия режиссера Романа Поланского.





Открыл фестиваль новый фильм японского кинорежиссера Хирокадзу Корээды "Правда", где главные роли сыграли звезды французского кино Катрин Денёв и Жюльет Бинош.





Это первый фильм Корээды, снятый на французском и английском языках, а не на японском. В прошлом году режиссер получил Золотую пальмовую ветвь на фестивале в Канне за фильм "Магазинные воришки".





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Катрин Денёв и Жюльет Бинош





В новой картине "Правда" Денёв играет стареющую кинозвезду, то есть фактически саму себя, чья дочь - Бинош - возвращается в Париж с мужем, которого играет Итан Хоук, и ребенком.





Глава кинофестиваля Альберто Барбера обозначил этот фильм как "поэтическую интерпретацию непростой актерской профессии и взаимоотношений между матерью и дочерью".





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На красной ковровой дорожке фестиваля - самые модные девушки Италии: сестры Вера и Виола Арривабене не только инфлюенсеры, но и дизайнеры собственного обувного бренда Vibi Venezia, навеянного традиционными тапочками, которые носят венецианские гондольеры.





VITTORIO ZUNINO CELOTTO





Адам Дайвер, Скарлетт Йоханссон и Лора Дорн снялись в фильме "Брачная история" режиссера Ноя Баумбаха, который, на самом деле, скорее, о разводе, чем о браке.





Его премьера состоится в четверг. Это первый из трех фильмов, который представляет на кинофестивале американская компания Netflix.





Вдова Дэвида Боуи, американская модель и актриса сомалийского происхождения Иман

ALBERTO PIZZOLI





Режиссер из Саудовской Аравии Хайфа Аль-Мансур - одна из всего двух женщин-режиссеров, чьи фильмы вошли в конкурсную программу. Ее первый фильм, вышедший в 2012 году "Ваджда", получил целый ряд призов и был номинирован на Оскар.





В этом году она привезла в Венецию новый фильм - "Идеальный кандидат", рассказывающий о молодом враче, выдвигающем свою кандидатуру на местных выборах.





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Члены жюри (слева направо): Паоло Баратта, Синъя Цукамото, Пирс Хэндлинг, Стейси Мартин, Мэри Харрон, президент жюри Лукреция Мартель, Паоло Вирдзи, Родриго Прието и Альберто Барбера





Нынешний Венецианский фестиваль критикуют за то, что среди 21-й конкурсной картины только две сняты женщинами-режиссерами, и в смысле гендерного паритета он сильно отстает от своих фестивальных собратьев в Канне и Торонто.





Однако, как сказал президент фестиваля, который в будущем году уходит со своего поста, Альберто Барбера, "он целиком и полностью против идеи квот на кинофестивале", поскольку это "идет вразрез с единственным критерием, который мы должны рассматривать, а именно: художественный уровень кинофильма".





Нынешний Венецианский фестиваль подвергся критике за включение в конкурсную программу новой ленты режиссера Романа Поланского "Офицер и шпион", главную роль в котором сыграл французский актер Жан Дюжардан. Фильм рассказывает о деле Дрейфуса, а в основу сценария положен одноименный роман Роберта Харриса.





На пресс-конференции по случаю открытия фестиваля директор Альберто Барбера заявил, что он уверен в правильности этого решения - включить фильм Поланского, так как, по его словам, "история искусств знает много художников, совершивших то или иное преступление, но мы продолжаем восхищаться их работами".





Романа Полански обвинили в совращении 13-летней модели, режиссер признал вину, провел в тюрьме 42 дня, а затем бежал из США в Европу, опасаясь, что его сделка со следствием будет отменена.





В 2018 году он был исключен из членов американской Академии кинематографических искусств и наук, вручающей главную кинонаграду, премию Оскар.









Венецианский кинофестиваль продлится до 7 сентября.



