Несколько дней назад в сети появился сервис, который превращает селфи в портреты в стиле аниме.





Нейросеть Selfie2Anime запустили разработчики из Австралии, а за основу они взяли сеть от NCSoft — компании, которая выпускает онлайн-игру Lineage II. Люди по всему миру быстренько прогнали через сервис свои селфи, а потом начали прокручивать знаменитостей. The Village Беларусь тоже поигрался с сайтом и собрал аниме-портреты беларуских селебрити. А коллеги помогли.





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