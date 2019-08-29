Коля Лукашенко, Лидия Ермошина и другие: Как выглядят беларуские селебрити в японских мультиках
Сразу все милые
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Несколько дней назад в сети появился сервис, который превращает селфи в портреты в стиле аниме.
Нейросеть Selfie2Anime запустили разработчики из Австралии, а за основу они взяли сеть от NCSoft — компании, которая выпускает онлайн-игру Lineage II. Люди по всему миру быстренько прогнали через сервис свои селфи, а потом начали прокручивать знаменитостей. The Village Беларусь тоже поигрался с сайтом и собрал аниме-портреты беларуских селебрити. А коллеги помогли.
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21:58 29/08/2019