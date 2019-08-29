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Во славу помидора! В Испании проходит знаменитое «томатное побоище» – фестиваль Ла Томатина

Ежегодный фестиваль Ла Томатина, или «томатное побоище», «битва томатов», проходит в последнюю среду августа в испанском Буньоле (Валенсия).

Во славу помидора! В Испании проходит знаменитое «томатное побоище» – фестиваль Ла Томатина
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Как праздник отмечают в этом году, узнала корреспондент агентства «Минск-Новости» из Instagram-аккаунтов участников.

Сигналом к началу битвы служит звук петарды, которую запускают в 11:00 у городской ратуши. С этого момента на улицах города появляются грузовики со спелыми помидорами, которые и служат метательными снарядами.

Главная задача праздника — обстрелять томатами как можно большее количество людей, вне зависимости от того, кто окажется рядом. Как правило, в забаве принимают участие несколько десятков тысяч человек, а объем используемых помидоров насчитывает сотни тонн.

Существуют простые правила проведения «томатного побоища»: нельзя использовать любые другие овощи. Помидоры следует раздавить перед броском, чтобы избежать травмирования. Также запрещено рвать друг на друге одежду и мешать движению грузовиков с томатами.

Завершаются подобные схватки купанием в бассейне с томатным соком и розыгрышем окороков традиционной иберийской свиньи.


К слову, в белорусском Ивье в августе провели свою битву томатов во время ежегодного праздника «Ивьевский помидор». Обычно в этот день местные жители чествуют овощ, устраивая своеобразный парад, готовят множество блюд с помидорами и демонстрируют самый крупный плод в районе. Однако в этом году кульминацией праздника стала битва помидорами, которую устроили в центре города 20 женщин.

Свою томатную схватку провели в этом году и в Санкт-Петербурге.
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