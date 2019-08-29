Как праздник отмечают в этом году, узнала корреспондент агентства «Минск-Новости» из Instagram-аккаунтов участников.





Сигналом к началу битвы служит звук петарды, которую запускают в 11:00 у городской ратуши. С этого момента на улицах города появляются грузовики со спелыми помидорами, которые и служат метательными снарядами.





Главная задача праздника — обстрелять томатами как можно большее количество людей, вне зависимости от того, кто окажется рядом. Как правило, в забаве принимают участие несколько десятков тысяч человек, а объем используемых помидоров насчитывает сотни тонн.





Существуют простые правила проведения «томатного побоища»: нельзя использовать любые другие овощи. Помидоры следует раздавить перед броском, чтобы избежать травмирования. Также запрещено рвать друг на друге одежду и мешать движению грузовиков с томатами.





Завершаются подобные схватки купанием в бассейне с томатным соком и розыгрышем окороков традиционной иберийской свиньи.









К слову, в белорусском Ивье в августе провели свою битву томатов во время ежегодного праздника «Ивьевский помидор». Обычно в этот день местные жители чествуют овощ, устраивая своеобразный парад, готовят множество блюд с помидорами и демонстрируют самый крупный плод в районе. Однако в этом году кульминацией праздника стала битва помидорами, которую устроили в центре города 20 женщин.





Свою томатную схватку провели в этом году и в Санкт-Петербурге.



