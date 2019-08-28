Wargaming выпустилa новую игру - не про танки

Игра представляет собой смесь жанров MOBA и MMORPG. Игровой мир воссоздан по мотивам дохристианской мифологии, по нему игроки могут путешествовать как поодиночке, так и группой.





«Закрытое тестировании игры началось десять месяцев назад, – рассказал креативный директор Mad Head Games Урош Баньесевич. – С тех пор игроки регулярно поставляют нам идеи по улучшению нашего продукта. Благодаря этому нам удалось создать совершенно новые механики и реализовать изменения, казавшиеся немыслимыми. Так что релизная версия Pagan Online будет уже другой игрой».











Что нового в игре?

По словам разработчиков, Pagan Online выходит в официальный релиз со множеством нового контента, включая новых игровых персонажей (всего 10), новые зоны (всего 5), новые акты сюжетной кампании.





«Основываясь на запросах игроков, системы добычи, ремесленничества и развития персонажа были полностью переработаны, – рассказали CityDog.by в Wargaming. – Было добавлено множество новых элементов игры, включая новые способности для каждого игрового персонажа, комплекты экипировки с бонусами.





Мы улучшили легендарное оружие до эпохального, новые режимы игры для высокоуровневых персонажей, а также систему управления Click-to-Move и полную поддержку геймпада».









Сколько стоит?

Купить Pagan Online можно на Steam и в Wargaming Store за 10 долларов.