Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Wargaming выпустилa новую игру - не про танки

Pagan Online – новый совместный проект сербской студии Mad Head Games и белорусской компании Wargaming.

Wargaming выпустилa новую игру - не про танки
Игра представляет собой смесь жанров MOBA и MMORPG. Игровой мир воссоздан по мотивам дохристианской мифологии, по нему игроки могут путешествовать как поодиночке, так и группой.

«Закрытое тестировании игры началось десять месяцев назад, – рассказал креативный директор Mad Head Games Урош Баньесевич. – С тех пор игроки регулярно поставляют нам идеи по улучшению нашего продукта. Благодаря этому нам удалось создать совершенно новые механики и реализовать изменения, казавшиеся немыслимыми. Так что релизная версия Pagan Online будет уже другой игрой».



Что нового в игре?

По словам разработчиков, Pagan Online выходит в официальный релиз со множеством нового контента, включая новых игровых персонажей (всего 10), новые зоны (всего 5), новые акты сюжетной кампании.

«Основываясь на запросах игроков, системы добычи, ремесленничества и развития персонажа были полностью переработаны, – рассказали CityDog.by в Wargaming. – Было добавлено множество новых элементов игры, включая новые способности для каждого игрового персонажа, комплекты экипировки с бонусами.

Мы улучшили легендарное оружие до эпохального, новые режимы игры для высокоуровневых персонажей, а также систему управления Click-to-Move и полную поддержку геймпада».


Сколько стоит?

Купить Pagan Online можно на Steam и в Wargaming Store за 10 долларов.
Источник: citydog.by
Поделиться
Последние известия
Блоги
Павел Севярынец
Ядзерная бомба ў Астраўцы цікае
Павел Знавец
По поводу лукашенковских "выборов".
Сергей Балыкин
Предвыборная кампания в Беларуси началась с...
Игорь Драко
Лебедько и Мацкевич, изгоняющие Ермошину из ЦИК
Игорь Масловский
Маленький вклад в большое дело справедливости


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё