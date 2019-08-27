Картошка уходит в прошлое? На Гомельщине прошел арбузный фестиваль

Принимал гостей городской поселок Лоев: выращенную в регионе южную ягоду рекламировали, ели, продавали и… оценивали.





Расставленные на главной площади столы ломились от настоящих и искусственных кавунов. Кроме классических сочных долек, на фестивале угощали желе, канапе, цукатами и медом из сочной мякоти.





Арбузный "привет" прилетел и от местных мастериц – сережки, бусы, прихватки в виде спелых долек можно было купить по бросовым ценам.

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По сути, фестиваль на берегу Днепра стал подведением итогов инициативы "Сортоизучение арбуза" международного проекта "Школьный сад".





Сельскохозяйственный эксперимент проводился под эгидой общественного объединения "Белорусский зеленый крест", Института овощеводства и Института защиты растений НАН.





Проект стартовал в феврале этого года и объединил сельские школы и центры дополнительного образования Гомельской, Могилевской и Минской областей.





Координаторы выдали участникам семена, удобрения, спанбонд и инструкцию. Дальше закрутило, понесло.









К школам присоединились семьи учеников, их соседи – всего около 40 команд высадили южную культуру на своих приусадебных участках.





Урожай собрали практически все.











