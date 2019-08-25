Макс Корж собрал стадион «Динамо», на концерт пришли 35 тысяч человек

Чтобы посмотреть, как «малый повзрослел», приехало много фанатов из Украины, России, Болгарии, Эстонии.





#1#





Сергей, Аня, Илья и Миша пригнали компанией из Санкт-Петербурга. Для некоторых из них этот концерт уже пятый.





— Коржа много не бывает, — улыбается Илья.





— В Минске самые классные его концерты, — подхватывает Сергей. — Потому что он на родине у себя выступает. И мне Минск очень нравится.





Чтобы переночевать в столице, ребята сняли квартиру. Рассказывают, что первый хозяин, у которого они собирались остановиться, их кинул, поэтому срочно пришлось искать запасной вариант.





— Стали звонить — все занято. На концерт Коржа же людей наприезжало. В результате сняли однушку на шестерых, — делятся ребята.





— И почему никто не сказал, что у вас горячую воду отключают?! — смеется Илья.





15-летняя Вероника на концерт пришла с папой Виталием.





— Мы из Бреста приехали, — объясняет мужчина, почему не отпустил дочку одну.





Сам Виталий фанатом Коржа себя не считает, но иногда слушает.









— Есть хорошие песни. «Горы по колено» нравится.





— А мне больше его раннее творчество нравится. «Жить в кайф», например, — говорит Вероника.





— Слэмиться не пойдете? — интересуемся у папы.





— Не-е-е. И дочку не пущу.





Большинство молодежи оделось в стиле 90-х: кроссовки, высокие носки, олимпийки и барсетки через плечо.





— Мы олимпийки у бабушек взяли, — рассказывают минские одиннадцатиклассницы Лера и Аня.





Послушать рэпера они пришли впервые. Билеты приобрели еще в декабре из денег, подаренных на день рождения.





Макс Корж — пожалуй, самый успешный белорусский артист. В 2013-м он стал первым из наших исполнителей, кто собрал Минск-Арену на свой сольник. На «Динамо» он также первый (ну, если не считать концерт Солодухи с практически пустыми трибунами). Все билеты на рэпера раскупили еще в июле.





При этом певец — персона не публичная. Он редко дает интервью (даже Юрию Дудю отказал).





Этот сольник в Минске — рекордный для рэпера по количеству зрителей.





— Много раз проходил здесь, никогда подобного не видел. Вы не представляете, как трудно засыпать с мыслью, что весь город тусит, а тебе надо выспаться. Но я выспался, и вы просто так от меня не уйдете, — о Макс Корж в начале концерта.









В перерывах между песнями он ведет пацанские разговоры о любви, друзьях, выпускном и шашлыках. Вспоминает, как в однушке на «Розочке» прекрасным летним днем писал свою первую песню, и признается в любви к Минску.





— Я часто здесь тусуюсь, не знаю, как вы меня не замечаете, — говорит со сцены Макс Корж. И добавляет, что благодарен тем, кто с уважением относится к его позиции по поводу фото и не снимает его в городе.





— Минск, мы знаем, ты хотел сегодня поспать, но не получится, это точно! — заводит толпу рэпер. — Ничего, раз в пару лет можно.





На концерте были и родители певца.





Корж делится с фанатами, что в своем творчестве старается сохранить позитивную сторону белорусского характера.





— Я знаю, вы спокойные, уравновешенные ребята, когда сюда приезжаю, думаю: как же здесь тихо. А знаете почему? Мы не распыляюм энергию, сохраняем до определенного момента.





Во время сольника Макс Корж спел не только свои популярные песни, но и кое-что из неизданного.





— А теперь исполним белорусский народную, — шутит он перед треком «Выгоняем алкоголь».





Видимо, Макс Корж соскучился по белорусской публике не меньше, чем она по нему. Концерт шел более трех часов. Рэпер не хотел расставаться с фанатами — пел под гитару и делился жизненными принципами.





— Я не хочу жить на Западе, потому что там нет души. Я не хочу жить на Востоке, потому что там нет порядка. Я хочу жить здесь. Здесь идеальные условия для старта.



