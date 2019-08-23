Беларусь на конкурсе Miss International представит дочь священника

Мария родом из Бобруйска, она обладательница 2-го места на конкурсе «Мисс Бобруйск — 2016», студентка Горецкой сельскохозяйственной академии, она опытная модель с опытом работы за рубежом. Девушка учится и развивает свой бизнес в сфере проката автомобилей.





Любопытно, что Маша - дочь православного священника, она вносит свою лепту в дела церкви и вместе с семьей постоянно помогает малоимущим и бездомным.









Напомним, Miss International — международный конкурс красоты, входящий в «большую пятерку» самых крупных и престижных. На нем оценивается не только внешний вид участниц, но и желание решить глобальные и локальные проблемы на планете.





Ежегодно в соревновании принимают участие около 70 государств. В 2019 году конкурс состоится в Токио.











