Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Беларусь на конкурсе Miss International представит дочь священника

Беларусь на международном конкурсе красоты Miss International — 2019 представит Мария Первий. В конкурсе «Мисс Беларусь — 2018» девушка завоевала титул «Мисс зрительских симпатий» и вошла в топ-10.

Беларусь на конкурсе Miss International представит дочь священника
Мария родом из Бобруйска, она обладательница 2-го места на конкурсе «Мисс Бобруйск — 2016», студентка Горецкой сельскохозяйственной академии, она опытная модель с опытом работы за рубежом. Девушка учится и развивает свой бизнес в сфере проката автомобилей.

Любопытно, что Маша - дочь православного священника, она вносит свою лепту в дела церкви и вместе с семьей постоянно помогает малоимущим и бездомным.


Напомним, Miss International — международный конкурс красоты, входящий в «большую пятерку» самых крупных и престижных. На нем оценивается не только внешний вид участниц, но и желание решить глобальные и локальные проблемы на планете. 

Ежегодно в соревновании принимают участие около 70 государств. В 2019 году конкурс состоится в Токио.
Источник: nn.by
Поделиться
Последние известия
Блоги
Анатолий Лебедько
Бурбалкi о «законе Равкова», токсичных «выборах»...
Павел Севярынец
"Крыніца" - не піва, "Крыніца" - праўда.
Валерий Щукин
Особый цинизм...
Павел Знавец
Слепая эйфория.
Игорь Масловский
#ЗА


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё