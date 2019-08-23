Беларусь на конкурсе Miss International представит дочь священника
Беларусь на международном конкурсе красоты Miss International — 2019 представит Мария Первий. В конкурсе «Мисс Беларусь — 2018» девушка завоевала титул «Мисс зрительских симпатий» и вошла в топ-10.
Мария родом из Бобруйска, она обладательница 2-го места на конкурсе «Мисс Бобруйск — 2016», студентка Горецкой сельскохозяйственной академии, она опытная модель с опытом работы за рубежом. Девушка учится и развивает свой бизнес в сфере проката автомобилей.
Любопытно, что Маша - дочь православного священника, она вносит свою лепту в дела церкви и вместе с семьей постоянно помогает малоимущим и бездомным.
Напомним, Miss International — международный конкурс красоты, входящий в «большую пятерку» самых крупных и престижных. На нем оценивается не только внешний вид участниц, но и желание решить глобальные и локальные проблемы на планете.
Ежегодно в соревновании принимают участие около 70 государств. В 2019 году конкурс состоится в Токио.
Источник: nn.by
16:13 23/08/2019