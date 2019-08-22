Metallica спела песню музыканта из Беларуси

21 августа Metallica выступала в Варшаве в рамках европейской части своего турне. По традиции этих гастролей, в каждой стране группа исполняет песню музыканта оттуда. На такое номере на сцене остаются Кирк Хэммет и Роберт Трухильо, которые выходят на авансцену позади небольшой фан-зоны.





И под аккомпанемент двух гитар вместе с многотысячным хором поют национальный хит. Конечно, Хэммет подсматривает в лежащую на сцене шпаргалку, но публика все ему прощает за такой шикарный музыкальный презент.









Варшавский Национальный стадион, который вмещает 72 с лишним тысячи человек, взорвался на первых аккордах такого шлягера. Им оказался «Сон о Варшаве». Песню вместе с участниками Metallica зрители спели от и до. Не удивительно, ведь это один из польских суперхитов, который более 50 лет считается неформальным гимном польской столицы, а с его исполнения начинаются матчи местного футбольного клуба «Легия».









А написал эту песню Чеслав Немен, уроженец белорусской деревни Старые Василишки - в этом году ему исполнилось бы 80 лет. Публика во время исполнения Metallica «Сна о Варшаве» без напоминания включила фонарики смартфонов и, по сути, сама спела мега-хит.





На видео пользователей Youtube видно, что Кирку Хэммету непросто дается записанная на шпаргалке транскрипция с польского с его специфическим произношением. Однако артист справился и заслужил дикую овацию. Кстати, тогда на сценическом экране появился портрет Немена в его классическом образе 1970-х – в шляпе и с длинными волосами.









Справка. Чеслав Немен родился в 1939-м. До 19 лет он жил в БССР, учился тут музыке сначала у отца-органиста, потом в музучилище в Гродно. В 1958-м вместе с семьей репатриировался в Польшу - Выджицкие (настоящая фамилия Немена) считали себя поляками.





Именно за западной границей СССР началась невероятная карьера музыканта. Он получил высшие государственные и профессиональные награды Польши, его называли польским артистом столетия, голосом поколения 1960-х, а песню «Странен этот мир» – символом последнего.





Музыканта не стало 15 лет назад – он умер от онкологии. В Беларуси о Немене напоминает музей в его родном доме в Старых Василишках.