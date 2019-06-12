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Такого Путина вы еще не видели. Самые смелые пляжные наряды с китайских сайтов

Женский купальник с изображением волосатого мужского тела или мужские плавки с портретом Путина на причинном месте. Intex-press изучила ассортимент зарубежных интернет-магазинов и выбрала самые экстремальные варианты купальников.

Такого Путина вы еще не видели. Самые смелые пляжные наряды с китайских сайтов

В категории «Ж» самым смелым нарядом, безусловно, стоит признать этот


Сплошные женские купальники с изображением волосатого мужского тела, судя по обилию их в китайских магазинах, пользуются большой популярностью в этом сезоне и стоят копейки – всего около 3,5 долларов. Девушка в таком купальном костюме точно не останется без внимания на пляже. Но на чье и на какое именно внимание рассчитан этот принт, непонятно. Хотя продавец называет этот купальник сексуальным, большинство мужчин вряд ли с ним согласится.

В категории «М» претендент легко узнаваем


Ни в одном интернет-магазине Китая вы не найдете даже свитшот с портретом китайского лидера Си Цзиньпина. И уж тем более они не позволяют себе печатать портрет вождя на трусах. Зато портреты других президентов они без стеснения размещают даже на плавках. К примеру, лицо Владимира Путина красуется прямо на причинном месте. Купить себе такие плавки позволит себе разве что ярый противник политики российского президента. И то это будет, пожалуй, слишком неполиткорректно.


13:36 17/06/2019
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