В категории «Ж» самым смелым нарядом, безусловно, стоит признать этот





Сплошные женские купальники с изображением волосатого мужского тела, судя по обилию их в китайских магазинах, пользуются большой популярностью в этом сезоне и стоят копейки – всего около 3,5 долларов. Девушка в таком купальном костюме точно не останется без внимания на пляже. Но на чье и на какое именно внимание рассчитан этот принт, непонятно. Хотя продавец называет этот купальник сексуальным, большинство мужчин вряд ли с ним согласится.





В категории «М» претендент легко узнаваем





Ни в одном интернет-магазине Китая вы не найдете даже свитшот с портретом китайского лидера Си Цзиньпина. И уж тем более они не позволяют себе печатать портрет вождя на трусах. Зато портреты других президентов они без стеснения размещают даже на плавках. К примеру, лицо Владимира Путина красуется прямо на причинном месте. Купить себе такие плавки позволит себе разве что ярый противник политики российского президента. И то это будет, пожалуй, слишком неполиткорректно.



