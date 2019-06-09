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Украино-белорусский клип вошел в тройку победителей на престижном фестивале в Берлине

Короткометражный фильм на песню «Хмарки» группы Shuma из Беларуси о проблемах ЛГБТ-детей взял «бронзу» на международном фестивале музыкального видео Berlin Music Video Awards в категории Best Narrative 2019.

Украино-белорусский клип вошел в тройку победителей на престижном фестивале в Берлине
Об этом сообщает пресс-служба креативного агентства TABASCO со ссылкой на Berlin Music Video Awards. 

Видео было создано в рамках социальной кампании, посвященной родителям, которые поддерживают своих детей, несмотря на неприятие общества. 

«Этим клипом мы хотели поддержать всех людей, которые испытали и продолжают испытывать притеснения за свою инаковость. Мы хотим, чтобы родители не стеснялись и не отвергали своих детей, а наоборот - учились принимать и поддерживать их», - прокомментировала солистка группы Shuma Руся Шукюрова. 

Видео было создано украинско-белорусской командой. 

"Мы очень рады, что социальный проект украинского агентства получает такое высокое признание. Тема ЛГБТ и анти-буллинг, которую мы затронули вместе с Shuma, будет звучать, несмотря на цензуру и скрепы", - поделился креативный директор TABASCO Александр Смирнов. 

Съемки клипа осуществила продакшн-студия Светланы Лягиной The Martini Shot. "Я рада, что с помощью музыки и кино нам удалось донести очень важный месседж всему миру!» - прокомментировала режиссер студии Анна Бурячкова.


Согласно исследованиям UNICEF, около 150 000 000 детей во всем мире в возрасте от 13 до 15 лет становятся жертвами физического насилия в школе. Ежегодно тысячи LGBTQI-людей становятся жертвами буллинга в Беларуси. Один из них, Михаил Пищевський, был убит в 2015 году. В память о Михаиле в Минске основали общественную кампанию против гомофобии. Работа также получила номинацию на международном фестивале в Неаполе.



Источник: window.unian.net
18:06 09/06/2019
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