Традиционный летний бал у Элизы Ожешко прошел в Гродно
Бальные платья, полонез и кадриль. Гродненцы провели бал в стиле XIX века.
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7 июня, в Гродно можно было окунуться в атмосферу XIX века, где организовали «Бал у Элизы Ожешко». Мероприятие проходило уже в третий раз, традиционно – около домика писательницы. В стилизованных костюмах молодежь кружилась под музыку полонеза, кадрили и вальса, который был любимым танцем Ожешко. Девушки завораживали прохожих пышными, яркими платьями. А в «салоне» (доме-музее Элизы Ожешко), как и 200 лет назад, проходили литературные чтения, пишет Белсат.
Фото — Василий Молчанов
12:20 08/06/2019