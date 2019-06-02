Советы по медиаграмотности подготовила местная инициатива HrodnaMediaRoom. Иллюстрировал открытки известный гродненский художник Алесь Суров, который с юмором посмотрел на проблемы медиа, кибербезопасности и пропаганды. Возможно, эти советы будут полезны и вам.





Как читать новости в интернете и не дать себя обмануть









1. Не верьте заголовкам, часто они написаны для привлечения внимания, чтобы по ним кликнули.





2. Всегда ищите первоисточник новости. Слышали ли вы о нем раньше? Достоин ли он доверия? Если в новости ссылки на источник нет, - это повод насторожиться.





3. Проверяйте все, в чем хоть немного сомневаетесь, по нескольким источникам.





4. Поищите и прочитайте или посмотрите материалы на ту же тему с другой стороны ситуации. Только так вы сможете понять для себя полную картину происходящего.





5. Цитаты часто перекручивают - проверяйте их с помощью поисковика.





6. Прежде чем прислушиваться к мнению эксперта, поищите информацию о нем в интернете. Имеет ли он отношение к проблемам, описанным в статье?





7. Убедитесь в достоверности фото и видео.





8. Есть факты, а есть мнения. Умейте отличать одно от другого.





9. Обратите внимание на автора новости. Поищите его другие материалы. Найдите и посмотрите его аккаунт в соцсетях. Если автор не указан - будьте осторожными.





10. В тексте новости обращайте внимание на грамматические и фактологические ошибки, преувеличения. Обычно в надежных источниках за ошибками строго следят.





Главное: не принимайте новости на веру. Сомневайтесь, не верьте эмоциям, уточняйте источники.





Как вести себя в интернете и социальных сетях









1. Подумайте о том, кто увидит ваш пост в соцсети - настройте свою конфиденциальность.





2. Не делайте из личных данных публичные. Помните, что удалить полностью то, что появилось когда-то в интернете, невозможно. Даже Виктору Прокопене с его деньгами это не удалось.





3. Не скачивайте сомнительные файлы, не устанавливайте непонятные программы и не кликайте на все подряд. Ссылки, которые присылают незнакомцы, могут вести на мошеннические ресурсы.





4. Не пишите то, что писать незаконно. За размещение и репост запрещенной информации может быть административная и уголовная ответственность.





5. Не кормите троллей. Если забанить тролля невозможно, единственное разумное действие - полностью игнорировать его комментарии и не вступать с ним в дискуссию.





6. Никогда не распространяйте то, что вы не дочитали до конца.





7. Перед тем, как поделиться с друзьями какой-то сенсационной новостью, задержитесь на минуту и подумайте, правда ли это. Относитесь к информации скептически. Не репостите глупости, фейки и вирусный контент.





8. Не проходите вирусные тесты в соцсетях (например, кем вы были в прошлой жизни). Они созданы для раскрутки сайтов, где нужны клики, а иногда для того чтобы получить доступ к вашим персональным данным.





9. Если кто-то делится в соцсетях чем старым или распространяет фейки, вежливо скажите ему об этом.









Охотимся на фейки. Как проверить подлинность фото?





Найдите первоисточник фотографии - с помощью обратного поиска (например, используйте Гугл). Благодаря этому вы





• проверите достоверность источника,

• узнаете, когда изображение использовалось впервые,

• где и когда произошло событие, отраженное на снимке.

Проверить фото на подлинность помогут также TinEye, Fake Image Detector.





Будьте внимательны. Следы фотомонтажа можно увидеть и невооруженным глазом (например, искажения по краям очертаний людей или объектов, различия в освещении близких друг к другу объектов).





Обращайте внимание на детали. Например, названия улиц, язык рекламных щитов и вывесок на магазинах, дорожные знаки, номера автомобилей могут подсказать место, где на самом деле был сделан снимок.





Как проверить подлинность видео









Технология видео-фейка:





• часто старые видео используют для иллюстрации новых событий

• видео или его фрагмент подается в другом контексте

• создание совершенно ложного видео





Чтобы найти оригинал видео, используйте ресурс YouTube DataViewer, созданный Amnesty International. Так вы узнаете, когда видео было опубликовано впервые, где и когда происходило событие из видеоролика.





Также можно использовать обратный поиск. Сделайте скриншот в начале видео или основных его моментов (например, с помощью YouTube DataViewer), а затем ищите по рисунку в Google или загрузите на TinEye.





Если сайт или соцсеть публикует видео с YouTube, зайдите на YouTube-страницу видеоролика. Обратите внимание, кто и когда это видео загрузил. Прочитайте комментарии под видео - часто пользователи сами разоблачают там фейки.





Обращайте внимание на несоответствия в видео: неточность склеивания кадров, перепады громкости, несоразмерные пропорции или странные моменты.





Обратите внимание на детали. Например, страну и город, где состоялись съемки, можно обнаружить по номерам автомобилей, дорожных знаках, вывесках магазинов или названиях улиц.





С помощью Google Maps и Google Street View можно сравнить реальное место с тем, что обозначено как место съемки видео.





Правила цифровой безопасности: как защитить свои данные









1. Используйте надежные пароли и периодически обновляйте их.





2. Обязательно используйте антивирусную защиту.





3. Регулярно обновляйте программное обеспечение. В обновленных версиях программ часто исправляются пробоины в безопасности.





4. Шифруйте устройства.





5. Пользуйтесь мессенджерами, которые шифруют вашу коммуникацию. Самые безопасные: WhatsApp, Signal.





6. Включите функцию автоматического удаления кэшей, истории, кукисы в браузере. Чистите переписки.





7. Серфите в интернете через VPN или Tor.





8. Пользуйтесь двухфактарной авторизацией.





9. Разделяйте личные и рабочие переписки, используйте для этого разные аккаунты и почтовые адреса.

Для служебной или конфиденциальной переписки лучше не использовать российские почтовые службы и мессенджеры - например, mail.ru, tut.by и т.д. Более надежным считается Gmail.





10. С осторожностью подключайтесь к публичному Wi-Fi.





11.. Делайте резервные копии (на различных носителях в 3 разных местах, не забывайте регулярно обновлять).





Как создать надежный пароль и где его хранить









Надежный пароль состоит минимум из 10 знаков, букв в верхнем и нижнем регистрах, цифр и специальных символов.

Пароль никак не должен быть связан с вашей жизнью - например, дата рождения исключается сразу.

В структуре пароля не должно быть никакой логики. Надежный пароль - тот, который сложно запомнить.

Паролем не может быть слово, которое существует в каких-либо словарях. Даже если вы напишете кириллическое слово на латинке - специальные словари с подобными паролями тоже есть в интернете.

Не используйте один пароль для разных сервисов. На каждый сервис, каждый случай - свой уникальный пароль.

Не позволяйте девайсам и программам автоматически запоминать и подставлять пароли.

Если вы вводите пароль, проследите, чтобы рядом не было других людей или системы видеонаблюдения.

Пароли нужно периодически менять на новые. Сделайте это привычкой. Системные пароли для входа в компьютер меняйте раз в два-три месяца, пароли в онлайн-сервисы, почту и мессенджеры - ежемесячно.

Пароли можно создавать автоматически и хранить в зашифрованном виде с помощью специальных программ - менеджеров паролей вроде KeePassXC либо LastPass.





Правила мобильной безопасности









Используйте PIN или пароль для доступа к телефону и сим-карте. Автоматически блокируйте телефон через минуту.

Установите антивирус (Lookout, AVG, Avast, Norton и т.д.)

Удаляйте неиспользуемые приложения. Не включайте root / jailbreak.

Делайте резервные копии телефонной книги, документов и фото - на компьютере, съемном носителе или в облаке.

Установите и включите программу для удаленного обнаружения и очистки содержимого телефона (Find my iPhone (I), Android Device Manager / Lookout / Cerberus (A)).

Устанавливайте программы только из надежных источников. Почитайте отзывы о программе в интернете прежде, чем ее установить.

Следите за тем, какие разрешения требует приложение для смартфона во время установки.

Автоматически или вовремя соглашайтесь обновлять операционную систему и программы на вашем смартфоне.

Будьте осторожны при использовании открытых, публичных сетей Wi-fi (используйте либо защищенное подключение ssl или VPN).

Полностью стирайте содержимое телефона перед тем, как отдавать или продавать его.

Добавьте свою контактную информацию на экран блокировки или наклейте на крышку (напишите следующее сообщение: "Верните мне владельцу +375 (ХХ) ХХХХХХХ" - подумайте, кому можно позвонить для возвращения вашего телефона).

Зашифруйте ваш телефон - тогда вся ваша персональная информация будет под надежной защитой.





Что такое фишинг и как не стать его жертвой





Фишинг - это самый популярный метод интернет-мошенничества. С помощью массовой рассылки электронных писем (спама), сообщений от имени банков, популярных брендов, веб-служб, финансовых и государственных учреждений мошенники выманивают у пользователей конфиденциальную информацию, например, пароли, номера банковских счетов или кредитных карт.





Помните: банки и веб-сервисы не рассылают писем с просьбами сообщить свои учетные данные, пароль и прочее.





Никогда не называйте никому свои логины, пароли, PIN-коды, данные банковских карт, не вводить их на незнакомых сайтах. Даже если вам угрожают блокировкой аккаунта или штрафом.





Письма от неизвестных адресатов в принципе следует рассматривать критически и при малейших сомнениях - игнорировать.





Не переходите по подозрительным ссылкам. Наведите курсор на ссылку, чтобы увидеть реальный адрес, куда она ведет.





Введите в привычку не переходить по прямым ссылкам из письма. Лучше скопировать ссылку, вставить ее в адресную строку браузера. Это позволяет убедиться в том, что вы переходите на правильный ресурс.

Не открывайте сомнительные вложения. Для их проверки есть бесплатные сервисы, например, virustotal.com. Он прогонит вложенный файл сразу через несколько десятков антивирусов.





Пользуйтесь антивирусом. Многие популярные антивирусы проверяют не только ваш компьютер, но и почту.

Часто в фишинговых письмах можно увидеть множество нелогичных элементов, орфографические ошибки, небрежное оформление и обезличенные обращение.





Получив очередное письмо от "нигерийского принца", нажмите на кнопку "Пожаловаться на спам".









Фейковые аккаунты и сапоги в соцсетях: чем опасны и как их вычислить?









Как могут навредить:





- угроза информационной безопасности (дезинформация, манипуляции общественным мнением);

- угроза финансовой безопасности, мошенничество (с помощью подставных аккаунтов злоумышленники могут воровать ваши данные, пароли и т.д.);

- навязчивая реклама и спам;

- распространение опасного и запрещенного контента;

- заражение вредоносными программами.





Как вычислить?





Странные имена, использование псевдонимов и имен знаменитостей.





Часто в качестве аватара - фото знаменитостей или других людей, абстрактные картинки. Чтобы проверить, сохраните изображение профиля и поищите его через Google Image Search - так вы увидите, не украдено ли фото на аватаре с другого сайта или социальной сети.





В друзьях много френдов, похожих на ботов.





На странице нет личных фото человека и его контактных данных.





Учетная запись не публикует собственного контента или ограничивается перепостами. Но! Живые люди также могут не публиковать своего контента.





Излишняя назойливость в распространении информации (спам в комментариях, однотипные сообщения, частое использование сленговых слов).





Как бороться?





Фейковые аккаунты нужно определять на стадии заявок, блокировать и отмечать как спам.

Вместе с тем, не все фейковые аккаунты представляют опасность. Ботов также используют в качестве онлайн-консультантов. Они не несут угрозы для вашей безопасности, не рассылали спам и не действуют на нервы.









Как медиа манипулируют нашим сознанием









Манипуляция - способ коммуникации, цель которого в изменении восприятия или поведения кого-то.

Как превратить рационального человека в доверчивого ребенка? Механизм манипуляции:





1. Отключить логику и критическое мышление. Для этого человека можно испугать, удивить, вызвать у него яркие эмоциональные ассоциации или переживания, сделать так, чтобы он чувствовал себя виноватым или наоборот - заставить его смеяться, войти к нему в доверие, "расслабить" мозги незначительной пустой информацией.





2. Вызвать страх - создать угрозу базовым потребностям. Главное - любым способом заставить бояться, при этом - чего угодно: голода, терроризма, войны, специально созданного "пугала".

3. Подцепить на крючок спасителя - предложить выход.





Манипуляторы

• Используют логические ошибки в рассуждениях.

• Обращаются к чувствам, эмоциям, от позитивных до негативных (страх, вина, сожаление, чувство справедливости), чтобы мы не заметили отсутствия смысловое аргументации.

• Используют резкие экспрессивные монологи (вспомните некоторые ток-шоу и их "экспертов").

• Создают "пугало" и нападают на него.

• Долго и настойчиво что-то повторяют (если долго повсюду говорить, что черное - это белое, люди начнут в это верить).

• Умалчивают информацию либо выбирают только нужную часть;

• Сравнивают несравнимое.

• Обращаются к несоответствующим авторитетам, "псевдонаучности".

• Используют игру слов - яркие эпитеты, предвзятую риторику, язык вражды, неоднозначные слова, стереотипы.

• Отвлекают внимание от существенного чем-то другим. Если скрыть нужную информацию нельзя, ее погружают в огромный поток пустой информации, незначительных сообщений - забивают информационные каналы "мусором".

• Создают проблемы, а затем предлагают способы их решения (схема "Проблема - Реакция - Решение").



