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Может я ку-ку, в мерседесике без крыши. Ленинград представил новое видео

Спустя несколько месяцев после того, как Сергей Шнуров объявил о распаде группы, Ленинград представил новое видео на песню Кабриолет.

Может я ку-ку, в мерседесике без крыши. Ленинград представил новое видео
Группировка Ленинград выпустила новое летнее видео Кабриолет. Главные роли в нем исполнили актриса и со-ведущая шоу Вечерний Ургант Алла Михеева и лидер группировки Ленинград Сергей Шнуров.

Режиссером видео стала Анна Пармас, которая также работала над видео Экспонат, В Питере пить и Экстаз. В песне звучат цитаты из песен Егора Летова, а сама героиня клипа вызовет такую же симпатию, как и героиня клипа Экспонат.


«Переснимите. Пускай Гудков сыграет парня с курточкой открытой или Ургант», «Вот нравится мне Ленинград за то, что видеоклипы как маленький фильм, отличная работа режиссера, Аллочки да вообще всей команде оператору, статистам — спасибо поржал!», «А ведь когда-то Шнур в интервью Михеевой сказал, что не снимет её в клипе из-за маленькой груди», «Аллочка, Вы снялись в новом клипе Ленинграда? -Да, Иван Андреевич!», — комментируют подписчики канала.

Источник: style.nv.ua
16:53 02/06/2019
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