"Рэмбо 5": Лук и стрелы против наркокартеля - первое видео

Ветеран Джон Рэмбо устал от кровопролития и поселился на ранчо в Аризоне, чтобы забыть о ранах прошлого и просто заботиться о животных. Но кто-то похищает знакомую девушку старого солдата, и Рэмбо пришлось вновь взяться за оружие и выйти против одного из самых могущественных наркокартелей Мексики. Полчища врагов ждет коллекция новых смертоносных ловушек.





Рэмбо сыграл, конечно же, Сильвестр Сталлоне. Он превосходно обращается с луком и стрелами.





Вчера в сети опубликовали дублированный украинский трейлер американской комедии-пародии на популярный сериал "Игра престолов". Лента под названием "Игрища престолов" (Purge of Kingdoms) расскажет историю о лордах восьми королевств, которые посетят Пир очищения, чтобы закопать топор войны.