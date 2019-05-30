В этом году лагерь состоится 26-28 июля у берега реки Неман (90 км. от Минска). За 2,5 дней участникам удастся отдохнуть, найти свое хобби, научиться играть на ханге и найти единомышленников! В этом году бизнес-лагерь соберет более 600 бизнесменов, фрилансеров, предпринимателей и активных людей из Беларуси и ближайшего зарубежья.





Лiпень.PRO » - 2.5 - дневный палаточный бизнес-лагерь, где 100% получится отвлечься от трудовых будней и зарядиться энергией. Лагерь сочетает в себе множество возможностей: песни у костра, контрастный душ, новые знания, много неформального общения и нетворкинга.





В 2019 году Open Air включает множество новых и неординарных развлечений: мастер-класс по игре на ханге, портреты с натуры, катание на хаски, а также просмотр фильма на открытом воздухе, кальян-зона и дискотека под открытым небом!





В бизнес-лагере проходят и спортивные мероприятия: футбол, волейбол, рукопашные бои, полоса препятствий и т.п. Для любителей интеллектуальных игр тоже найдется занятие: квесты, бизнес-игры, мастер-класс от астролога.

Программа лагеря специально выстроена таким образом, чтобы участники максимально перезнакомились друг с другом!









Весь отдых подкреплен образовательной программой, где участники смогут послушать выступления более 25 успешных предпринимателей, которые поделятся последними фишками в маркетинге, ораторском искусстве, менеджменте, психологии, бизнесе, искусстве и др. Расскажут о личных историях успеха, трендах в технологиях, своих факапах и секретах.





Особенность форума - спикеры выступают без презентаций. Все пройдет в неформальной обстановке, где каждый сможет задать свой каверзный вопрос спикеру.





Для участников организован трансфер из Минска, проживание в палатках и номерах и питание на протяжении всего отдыха.





Бизнес-форум «Лiпень.PRO» проводится общественным объединение «Общество содействия инновационному бизнесу» (ОСИБ) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).





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