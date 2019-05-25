Смотрите,«Brest Bike Festival International»: в Брест приехали тысячи байкеров из Европы и Азии
Крупнейший в Беларуси и один из самых известных на постсоветском пространстве мотофестиваль собрал тысячи байкеров из двух десятков стран.
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В воскресенье в Бресте прошел традиционный для конца мая мотопарад: сотни участников «Brest Bike Festival International» проехались по главным городским улицам, где их приветствовали жители города, пишет Белсат.
Колонну байкеров сопровождает ГАИ и машины скорой помощи. Движение транспорта останавливается во время проезда байкеров по центральным улицам Бреста.
Некоторые участники готовятся заранее, выбирают наряды, необычные шлемы, украшают свой транспорт флагами или наклейками.
Маршрут завершился в 13:00 возле Ледового дворца, где начались выступления каскадеров на мотоциклах, а гости фестиваля могли поучаствовать в конкурсах.
Традиционно на брестское празднование в мае приезжает около 10 тысяч человек из более чем 20 стран. В этом году впервые на фестиваль, который проводится уже девятнадцатый раз, приехали около десяти байкеров из Киргизии, зато стало заметно меньше украинских участников.
21:32 25/05/2019