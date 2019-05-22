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Euronews снял ролик про минскую улицу Октябрьскую

Европейский телеканал Euronews к Европейским играм выпустил еще один ролик про Минск.

Euronews снял ролик про минскую улицу Октябрьскую
Как пишет citydog.by, это уже четвертое видео, посвященное нашему городу.

На этот раз авторы полторы минуты рассказывали про улицу Октябрьскую: показывали граффити, говорили о фестивале Vulica Brasil и даже назвали улицу «с ее арт-галереями, барами, творческими студиями едва ли не самым модным районом Минска».


А еще в ролик попал дизайнер Апти Эзиев. Он сказал, что «благодаря Октябрьской город стал свободнее, начал лучше дышать: до этого молодежи чуть-чуть не хватало возможности самовыражения».

Телеканал Euronews с февраля этого года успел выпустить видео про главные знаковые места Минска, и аж два ролика о подготовке города к Европейским играм.

11:26 22/05/2019
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