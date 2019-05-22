Euronews снял ролик про минскую улицу Октябрьскую

Как пишет citydog.by , это уже четвертое видео, посвященное нашему городу.





На этот раз авторы полторы минуты рассказывали про улицу Октябрьскую: показывали граффити, говорили о фестивале Vulica Brasil и даже назвали улицу «с ее арт-галереями, барами, творческими студиями едва ли не самым модным районом Минска».









А еще в ролик попал дизайнер Апти Эзиев. Он сказал, что «благодаря Октябрьской город стал свободнее, начал лучше дышать: до этого молодежи чуть-чуть не хватало возможности самовыражения».





Телеканал Euronews с февраля этого года успел выпустить видео про главные знаковые места Минска, и аж два ролика о подготовке города к Европейским играм.