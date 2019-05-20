Результатом стало то, что работы трех девочек из нашей страны заняли первые места во всех трех возрастных категориях: 6-9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет.





Конкурс проводится федерацией с 1986 года. В этот раз представляемые рисунки должны были соответствовать теме «Моя мечта – летать».





Рисунок Янины Раковой, Гомель. Источник: fai.org





Работы прислали юные художники из 24 стран: кроме Беларуси, в списке фигурируют Финляндия, Турция, Япония, Индия, Великобритания, Австралия, Китай, США и другие.





Победителями же оказались: в младшей категории – Марина Шишонок из Ведрицы, в средней – Дарья Ковалева из Быхова, в старшей – Янина Ракова из Гомеля.





Кроме того, в младшей категории представитель нашей страны взял еще и второе место. В данном случае отличился Александр Сороколетов из Гомеля.





Рисунок Марины Шишонок, Ведрица. Источник: fai.org





Чтобы попасть на международный этап конкурса, каждая из авиационных федераций стран-участниц ФАИ должна была провести национальный этап.





В Беларуси он прошел в Минске 23 марта. Судьи отметили 9 лучших работ – по три в каждой категории. Они и продолжили борьбу на международном уровне.





Для справки, Международная авиационная федерация – организация, цель которой содействовать авиации и космонавтике. Была основана в 1905 году.





Р исунок Александра Сороколетова, Гомель. Источник: fai.org

Сейчас объединяет авиационные организации около 100 стран. Штаб-квартира расположена в Лозанне. Наша страна представлена Белорусской федерацией авиационного спорта.



