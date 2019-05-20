Вот такие у нас дети: художники впечатлили жюри конкурса детских рисунков FAI Young Artists Contest 2019
Юные белорусские художники впечатлили жюри конкурса детских рисунков FAI Young Artists Contest 2019, который организовала Международная авиационная федерация (ФАИ).
Рисунок Дарьи Ковалевой, Быхов. Источник: fai.org
Результатом стало то, что работы трех девочек из нашей страны заняли первые места во всех трех возрастных категориях: 6-9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет.
Конкурс проводится федерацией с 1986 года. В этот раз представляемые рисунки должны были соответствовать теме «Моя мечта – летать».
Рисунок Янины Раковой, Гомель. Источник: fai.org
Работы прислали юные художники из 24 стран: кроме Беларуси, в списке фигурируют Финляндия, Турция, Япония, Индия, Великобритания, Австралия, Китай, США и другие.
Победителями же оказались: в младшей категории – Марина Шишонок из Ведрицы, в средней – Дарья Ковалева из Быхова, в старшей – Янина Ракова из Гомеля.
Кроме того, в младшей категории представитель нашей страны взял еще и второе место. В данном случае отличился Александр Сороколетов из Гомеля.
Рисунок Марины Шишонок, Ведрица. Источник: fai.org
Чтобы попасть на международный этап конкурса, каждая из авиационных федераций стран-участниц ФАИ должна была провести национальный этап.
В Беларуси он прошел в Минске 23 марта. Судьи отметили 9 лучших работ – по три в каждой категории. Они и продолжили борьбу на международном уровне.
Для справки, Международная авиационная федерация – организация, цель которой содействовать авиации и космонавтике. Была основана в 1905 году.
Рисунок Александра Сороколетова, Гомель. Источник: fai.org
Сейчас объединяет авиационные организации около 100 стран. Штаб-квартира расположена в Лозанне. Наша страна представлена Белорусской федерацией авиационного спорта.
19:29 20/05/2019