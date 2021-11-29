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Тайланд анонсировал развитие криптотуризма для богатых

Власти Таиланда выпустят цифровые токены для туристов. Как сообщает Bloomberg, проект нацелен на криптомиллионеров и должен вдохнуть жизнь в пострадавшую от пандемии туристическую индустрию.



Глава Туристического управления Таиланда Ютасак Супасорн рассказал, что его ведомство уже сотрудничает с национальными регуляторами и местной криптовалютной биржей, чтобы выпустить цифровые токены для путешествий. Предполагается, что это поможет возместить $80 млрд потерянных доходов в результате пандемии.

Он также подчеркнул, что для людей, которые разбогатели на криптовалютах и хотят их потратить, будет удобно отсутствие необходимости обменивать цифровую валюту или платить за нее дополнительные налоги.

Правда, пока это лишь проект. На данный момент в Таиланде не признают криптовалюты в качестве законного платежного средства. Но уже в следующем году власти страны намерены создать новое подразделение, которое займется выпуском собственной криптовалюты, а также созданием кошелька и построением новой туристической экосистемы.
Officelife.media
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