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В пустующих в Китае квартирах могло бы поместиться все население Беларуси. Семь раз.

В Китае пустует около 65 млн квартир.

В пустующих в Китае квартирах могло бы поместиться все население Беларуси. Семь раз.
Снимок носит иллюстративный характер, vokrugsveta.ru
Если вы проедете час или два от Шанхая или Пекина, вы обнаружите что-нибудь странное. Города по-прежнему высокие и современные. К тому же они в целом в хорошем состоянии. Но в отличие от своих шумных собратьев-городов первого уровня, они в основном пусты.

Незаселенные города


Существование городов-призраков хорошо задокументировано. Один из ярких примеров - передача « 60 минут » телеканала CBS в 2013 году показывала сегмент китайских городов-призраков, пишет Insider. 

Но по мере того, как рынок недвижимости Китая вышел на передний план глобального разговора, а долг Evergrande в размере 300 миллиардов долларов становится все больше, города-призраки также стали новым источником интереса. Хотя они являются свидетельством того, что Китай полагается на недвижимость как движущую силу экономического роста и верит в этот сектор как безопасные инвестиции, их точное количество трудно определить.

Ли Ган - профессор экономики Техасского университета A&M и директор Исследовательского центра Юго-Западного университета финансов и экономики Чэнду. Он также считается одним из ведущих экспертов на рынке жилья Китая. Но на вопрос, сколько городов-призраков в Китае, он также не знает ответа.

«Я не знаю, есть ли какое-нибудь определение« города-призрака », - сказал он. «Так что я не знаю, какое их количество».

Какие города-призраки в Китае наиболее известны?


Самым известным из городов-призраков Китая может быть Новый город Ордос , также известный как Кангбаши, в регионе Внутренняя Монголия.

В начале 2000-х годов планировалось, что в городе будет проживать миллион человек, а позже их число сократилось до 300 тысяч. Но по состоянию на 2016 год в нем проживало всего 100 тысяч человек. Кангбаши в конечном итоге удалось заманить жителей после того, как Китай переместил в город некоторые из своих лучших школ.

В 2015 году фотограф Кай Каеммерер отправился в Китай, чтобы исследовать города-призраки. На его фотографиях изображены бесконечные ряды высоток, на которых практически нет следов человеческой жизни. Фактически, это фотографии, которые могут напоминать людям о том, как выглядели закрытые города по всему миру во время пандемии коронавируса.

Эти незанятые квартиры составляют значительную часть огромного жилищного рынка Китая, который в два раза превышает размер рынка жилья в США и в 2019 году составил 52 триллиона долларов США. Данные последнего опубликованного Обзора финансирования домохозяйств в Китае, проведенного Ганом, показывают, что 21 % домов - около 65 миллионов - по состоянию на 2017 год были пустыми, сообщает The Wall Street Journal .

В таком количестве пустых домов могло разместиться население Франции.

Но в отличие от некоторых частей США и Японии, где дома в разной степени заброшенности и ветхости привели к тому, что города и регионы стали называть городами-призраками , в Китае все по-другому. Они не заброшены; они просто незаняты.

Зачем это надо?

Первое, что нужно понять о городах-призраках Китая, это то, что они не находятся в аварийном состоянии. Вместо этого они полны новых построек, которые были куплены в качестве инвестиций. Они также являются признаком несоответствия спроса и предложения.

«Эти пустующие дома означают, что они проданы инвесторам и покупателям, но не заняты ни владельцами, ни арендаторами», - сказал Insider Синь Сунь, старший преподаватель китайского и восточноазиатского бизнеса в Королевском колледже Лондона.

Что касается предложения, по словам Сан, правительство получает большие доходы от продажи земли застройщикам. «Это дает правительству очень сильный стимул поощрять развитие, а не ограничивать его», - сказал он.

Ежегодно Китай начинает строить 15 миллионов новых домов - в пять раз больше, чем в США и Европе вместе взятых, сообщил в январе The Economist .

Помимо того, что правительство способствует развитию и увеличению предложения, существует проблема урбанизации Китая. Данные Всемирного банка показывают, что 61% населения Китая проживало в городах по состоянию на прошлый год, по сравнению с 35,8% всего двумя десятилетиями ранее.

Ган сказал, что в показателях урбанизации Китая есть недостатки, одна из которых связана с реклассифицированными районами. Когда сельские районы переводятся в категорию городских, у жителей этих районов уже есть дома. Таким образом, хотя они никогда не переезжали и не нуждаются в новом месте для жизни, они по-прежнему способствуют темпам урбанизации, сказал он.

«Отчасти проблема заключается в том, что Китай переоценил уровень урбанизации - сколько людей хотели бы переехать из сельских в городские районы», - сказал Ган.

Что касается спроса, общая тенденция к росту цен на жилье породила огромный спрос на вторую и третью недвижимость, сказал Сан.

«За два десятилетия цены на жилье во многих местах, в том числе в крупных городах, выросли многократно», - сказал Сан. «Большинство людей в Китае не испытали существенного взрыва пузыря на рынке недвижимости, подобного тому, что было в США в 2008 году или в Японии в 1990-х годах».

«Это приводит к сильному распространенному мнению, что недвижимость - лучший способ сохранить и приумножить богатство», - сказал Сан. «И это стимулирует спрос на покупку дополнительных объектов».
thinktanks.by
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