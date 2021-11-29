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Полной ясности пока нет. Получит ли Беларусь от России компенсацию за налоговый маневр в нефтянке?

Несмотря на прозвучавшие громкие заявления относительно подписания всех интеграционных карт России и Беларуси, в том числе согласования компенсации от налогового маневра старшего брата, полной ясности на этот счет до сих пор нет.

Полной ясности пока нет. Получит ли Беларусь от России компенсацию за налоговый маневр в нефтянке?
Потери белорусского бюджета от налогового маневра в нефтяной сфере России оцениваются в 2022 году в 500 млн рублей при цене нефти марки Urals 60 долларов за баррель. Это следует из пояснений к проекту бюджета на следующий года. При этом власти Беларуси надеются все же получить от РФ компенсацию за маневр, пишет ej.by

Напомним, параметры налогового маневра предусматривают ежегодное снижение в 2019-2024 годах ставки вывозной таможенной пошлины на нефть (на 5 процентных пунктов в год) с доведением ее до нуля к 2024 году при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По оценкам Минфина Беларуси, за 6 лет Беларусь может недосчитаться на маневре около 10 млрд долларов. Из них треть суммы приходится на обнуление пошлин, а остальная — на ухудшение ситуации на нефтеперерабатывающих заводах. В 2021 году суммарные потери белорусского бюджета и НПЗ оцениваются в 400 млн долларов.

На следующий год порядок упущенной выгоды может быть схожим. В частности, в 2022 году Беларусь может не досчитаться 115,3 млн рублей от поступления вывозных таможенных пошлин на топливо. Учитывая, что ставки вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты привязаны к ставке экспортной пошлины на нефть, это ведет к снижению поступлений доходов бюджета от экспорта нефтепродуктов. Кроме того, ожидается увеличение объемов светлых и уменьшения объемов темных нефтепродуктов в результате модернизации производства. При этом экспорт темных нефтепродуктов облагается таможенными пошлинами в размере 100% пошлины на нефть, а светлых – 30% пошлины на нефть, что приведет к снижению доходов бюджета на 197,8 млн рублей. Также возможно снижение объема импорта нефти в Беларусь с 16 до 12,6 млн тонн, что также приведет к потерям еще 181,2 млн рублей.

Что касается объемов нефти – то пока окончательной информации на этот счет нет. Вице-премьер Юрий Назаров сообщил, что до конца 2021 года нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке переработают 16,8 млн тонн сырья, что практически на 0,5 млн тонн больше, чем в 2020 году. «Мы считаем, что это на сегодня оптимальная загрузка», - отметил вице-премьер. Другое дело, что российские нефтяники периодически предлагают увеличить стоимость сырья для Беларуси, потому что «рисково работать» из-за западных санкций в отношении «Нафтана» и экспорта части нефтепродуктов.

Впрочем, ключевая проблема для Беларуси от маневра в росте стоимости российской нефти. Дело в том, что Беларусь покупает сырье у восточных соседей в привязке к мировым котировкам за минусом экспортной пошлины. Однако реализация налогового маневра в России приближает стоимость нефти для белорусских НПЗ к мировой. Если в 2018 году заводы покупали нефть по цене около 75% от мировой, то в 2021 году — уже 88-90% от мировой. В следующем году разница может стать еще меньше.

Тема компенсации налогового маневра звучала из уст Александра Лукашенко все лето. В июне он заявил, что Беларусь и Россия достигли принципиальной договоренности по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года. Правительствам поручено окончательно отработать эту схему.

Поддержка Беларуси в связи с налоговым маневром в России была одной из тем июльской встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил о кредитной поддержке Беларуси в связи с этим вопросом.

9 августа во время «Большого разговора» Александр Лукашенко отметил, что имеются подвижки в вопросе компенсации налогового маневра.

«С нашей стороны тоже были обязательства, мы их выполнили и сделали первый шаг. Это в размере около 50%, - сказал он. - Мы не хотим какую-то сумму, мы хотим, чтобы наши предприятия по нефтепереработке (а это их касается) были в равных условиях с российскими хотя бы в этом плане».

Лукашенко напомним, что от введения налогового маневра в ущербе остаются только белорусские предприятия, которые перерабатывают российскую нефть. Россия же ввела для своих нефтяных компаний механизм субсидирования в рамках маневра.

9 сентября Владимир Путин пообещал Беларуси выделить кредиты до конца 2022 года на 630-640 млн долларов. Позже рейтинговое агентство S&P увязало эти деньги с частичной компенсацией Беларуси убытков от налогового маневра в нефтяной сфере РФ. Однако ни подтверждения, ни опровержения этой информации не прозвучало. 
Поэтому несмотря на прозвучавшие заявления Владимира Путина и Александра Лукашенко ясности в этом вопросе до сих пор нет.
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