Потери белорусского бюджета от налогового маневра в нефтяной сфере России оцениваются в 2022 году в 500 млн рублей при цене нефти марки Urals 60 долларов за баррель. Это следует из пояснений к проекту бюджета на следующий года. При этом власти Беларуси надеются все же получить от РФ компенсацию за маневр, пишет ej.by





Напомним, параметры налогового маневра предусматривают ежегодное снижение в 2019-2024 годах ставки вывозной таможенной пошлины на нефть (на 5 процентных пунктов в год) с доведением ее до нуля к 2024 году при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По оценкам Минфина Беларуси, за 6 лет Беларусь может недосчитаться на маневре около 10 млрд долларов. Из них треть суммы приходится на обнуление пошлин, а остальная — на ухудшение ситуации на нефтеперерабатывающих заводах. В 2021 году суммарные потери белорусского бюджета и НПЗ оцениваются в 400 млн долларов.





На следующий год порядок упущенной выгоды может быть схожим. В частности, в 2022 году Беларусь может не досчитаться 115,3 млн рублей от поступления вывозных таможенных пошлин на топливо. Учитывая, что ставки вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты привязаны к ставке экспортной пошлины на нефть, это ведет к снижению поступлений доходов бюджета от экспорта нефтепродуктов. Кроме того, ожидается увеличение объемов светлых и уменьшения объемов темных нефтепродуктов в результате модернизации производства. При этом экспорт темных нефтепродуктов облагается таможенными пошлинами в размере 100% пошлины на нефть, а светлых – 30% пошлины на нефть, что приведет к снижению доходов бюджета на 197,8 млн рублей. Также возможно снижение объема импорта нефти в Беларусь с 16 до 12,6 млн тонн, что также приведет к потерям еще 181,2 млн рублей.





Что касается объемов нефти – то пока окончательной информации на этот счет нет. Вице-премьер Юрий Назаров сообщил, что до конца 2021 года нефтеперерабатывающие заводы в Мозыре и Новополоцке переработают 16,8 млн тонн сырья, что практически на 0,5 млн тонн больше, чем в 2020 году. «Мы считаем, что это на сегодня оптимальная загрузка», - отметил вице-премьер. Другое дело, что российские нефтяники периодически предлагают увеличить стоимость сырья для Беларуси, потому что «рисково работать» из-за западных санкций в отношении «Нафтана» и экспорта части нефтепродуктов.





Впрочем, ключевая проблема для Беларуси от маневра в росте стоимости российской нефти. Дело в том, что Беларусь покупает сырье у восточных соседей в привязке к мировым котировкам за минусом экспортной пошлины. Однако реализация налогового маневра в России приближает стоимость нефти для белорусских НПЗ к мировой. Если в 2018 году заводы покупали нефть по цене около 75% от мировой, то в 2021 году — уже 88-90% от мировой. В следующем году разница может стать еще меньше.





Тема компенсации налогового маневра звучала из уст Александра Лукашенко все лето. В июне он заявил, что Беларусь и Россия достигли принципиальной договоренности по минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России с 1 января 2022 года. Правительствам поручено окончательно отработать эту схему.





Поддержка Беларуси в связи с налоговым маневром в России была одной из тем июльской встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил о кредитной поддержке Беларуси в связи с этим вопросом.





9 августа во время «Большого разговора» Александр Лукашенко отметил, что имеются подвижки в вопросе компенсации налогового маневра.





«С нашей стороны тоже были обязательства, мы их выполнили и сделали первый шаг. Это в размере около 50%, - сказал он. - Мы не хотим какую-то сумму, мы хотим, чтобы наши предприятия по нефтепереработке (а это их касается) были в равных условиях с российскими хотя бы в этом плане».





Лукашенко напомним, что от введения налогового маневра в ущербе остаются только белорусские предприятия, которые перерабатывают российскую нефть. Россия же ввела для своих нефтяных компаний механизм субсидирования в рамках маневра.





9 сентября Владимир Путин пообещал Беларуси выделить кредиты до конца 2022 года на 630-640 млн долларов. Позже рейтинговое агентство S&P увязало эти деньги с частичной компенсацией Беларуси убытков от налогового маневра в нефтяной сфере РФ. Однако ни подтверждения, ни опровержения этой информации не прозвучало.

Поэтому несмотря на прозвучавшие заявления Владимира Путина и Александра Лукашенко ясности в этом вопросе до сих пор нет.







