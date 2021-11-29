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Прогноз по валютам: новые причины падения рубля и роста доллара и евро

Минувшая неделя «отметилась» на валютном рынке ростом доллара и евро и падением российского рубля. В чем причины изменений курсов иностранных валют и чего можно ожидать их покупателям и продавцам на этой неделе?


Об этом рассказывает старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб в комментарии специально для Myfin.bу. Смотреть прогноз эксперта можно на нашем youtube-канале. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски.

– Говоря о внешних валютных рынках, необходимо отметить достаточно значительное движение на них за прошедшую неделю. Из основных факторов стоит выделить рост доллара и значительное снижение российского рубля. Пара евро/доллар за неделю снизилась с 1,1320 до 1,1240, или на 0,7%.

При этом в России доллар подорожал с 72,8 до 75,6 российского рубля, или на 3,8%. Евро подорожал с 82,5 до 84,9 российского рубля , или на 3% ровно.

Стоит отметить что снижение валют развивающихся рынков было общей тенденцией на прошедшей неделе. Среди самых свежих угроз – новый штамм коронавируса из Южной Африки, о котором стало известно в четверг. И на этой информации в ожидании угрозы развития пандемии, возможно, новых локдаунов в мире стали расти основные мировые валюты – наиболее надежные, безрисковые валюты, это в первую очередь доллар, швейцарский франк, японская йена. При этом значительно падали валюты развивающихся стран, в том числе и российский рубль, а также белорусский рубль.

Кстати, у падения российского рубля были дополнительные причины. Можно отметить значительную коррекцию нефтяных коти� �вок, которая произошла тоже в виде реакции на информацию о новом штамме. Но и продолжает усиливаться геополитическая напряженность на границе России и Украины. И все это в сумме заставляет инвесторов активно продавать российский рубль. Доллар в России вернулся к уровням, на которых не был с апреля текущего года.

Вот под воздействием таких факторов к белорусскому рублю доллар и евро ожидаемо и заметно подорожали, а российский рубль напротив подешевел. За неделю доллар вырос на 2,98%, евро подорожал на 2,22%. А российский рубль подешевел на 0,75%.

В результате валютная корзина выросла к белорусскому рублю на 0,95%. Это вторая неделя подряд роста валютной корзины, причем это максимальный недельный рост с конца мая текущего года. Что касается российского рубля, то в середине недели он успел обновить минимумы с начала года. То есть в произошедшем мы видим одновременно две тенденции. С одной стороны, да, рост валютной корзины почти на процент – это снижение белорусского рубля. Наиболее заметно оно было в среду и четверг, когда дорожали все три иностранные валюты. Но при этом, когда мы говорим, что евро подорожал более чем на 2%, доллар подорожал почти на 3%, тут во многом сказывается участие внешних факторов, и значительно – участие российского рубля.


Собственно говоря, то, что мы видели, это первая реакция на информацию о новом штамме. Думаю, в начале наступившей недели будет появляться более подробная информация об этом штамме со стороны и биологов, и эпидемиологов, и страхи могут нарастать.

В этом случае видится вероятным дальнейший рост доллара – до 2,64 белорусского рубля к концу недели,

евро может подорожать до 2,94 белорусского рубля,

а российский рубль может подешеветь до 3,36 белорусского рубля за 100 российских.
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