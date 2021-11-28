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Дмитрий Крутой об экономике: Это лучшие показатели за 12 лет

Правительством и Нацбанком ожидается, что рост ВВП Беларуси в 2021 составит примерно 2%. В то же время в 2021 году экспорт вырос на 32%, что является рекордным показателем.

Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" заявил заместитель главы Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой, сообщает БЕЛТА.

"Действительно, это два главных фактора, которые влияют на наш экономический рост. Если смотреть в целом по всем показателям, и количественным, и качественным, то я бы сказал, что это лучшие результаты за последние 12 лет. ВВП вырос по текущим данным на 2,4%. Естественно, основным драйвером, как и на протяжении всего года, оставалась промышленность. Примерно 70% этого прироста обеспечивал именно промышленный комплекс. На втором месте по вкладу - IT-сектор. Остальные отрасли распределись более равномерно", - сказал Дмитрий Крутой.

По его словам, экспорт вырос на 32%, и это тоже один из рекордных показателей в истории Беларуси. "Причем он вырос сбалансированно: на 19% за счет цен и на 12-13% за счет объемов. Это в том числе результат модернизации нашей промышленности, которую мы начали проводить в 2012-2014 годах (это активная фаза)", - заметил замглавы Администрации Президента.

"О том, что модернизация была проведена правильно, говорит уровень складских запасов. При Br125 млрд общего объема промышленного производства у нас всего лишь Br5,3 млрд запасов сегодня на складах. Это допустимый уровень. Это на уровне 50% среднемесячного объема. Таких низких запасов у нас тоже не было", - добавил Дмитрий Крутой.

По его словам, если бы не некоторый недобор в строительном комплексе и сельском хозяйстве, то рост ВВП в текущем году мог бы составить примерно 3,5%. Однако в сложившихся условиях ожидается, что это будет примерно 2%.

Ранее министр экономики Александр Червяков заявлял, что его министерство прогнозирует рост ВВП на 3,3% по итогам 2021 года, пишет thinktanks.by
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