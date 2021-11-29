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Беларусы уже активно готовятся к новогодним праздникам - топ-10 распродажи 11.11

Во время ноябрьских распродаж беларусы активно начали покупать атрибуты новогодних праздников. Свежей информацией о заказах 11.11, а также предварительной аналитикой заказов «Черной пятницы» поделился онлайн-гипермаркет 21vek.by.

Беларусы уже активно готовятся к новогодним праздникам - топ-10 распродажи 11.11
Новогодние ели вошли в ТОП-10 заказов белорусов во время распродажи 11.11, а также первых трех дней крупнейшей ноябрьской «Черной пятницы», которая стартовала на сайте 21vek.by 18 ноября.

В ТОП-10 самых популярных категорий по статистике продаж 11.11. елки закрывают список на десятом месте, а по итогам первых трех дней «Черной пятницы» переместились уже на четвертое место. Светодиодная гирлянда оказалась на третьем месте в количестве купленных штук 11.11.

Остальные места в ТОПе распределились достаточно ожидаемо. С первого по девятое место среди самых популярных категорий в заказах 11.11. разместились автомобильная шина, бальзам/кондиционер/маска для волос, шампунь для волос, корм для кошек, подгузники, пылесос, корм для собак, средство для стирки, моторное масло.
 

Всего за один день распродажи 11.11. онлайн-ритейлер доставил белорусам 28 112 заказов, что стало абсолютным рекордом 2021 года и всех предыдущих лет.


В первые дни «Черной пятницы» с 18 по 22 ноября самыми популярными категориями кроме ели новогодней стали автомобильная шина, пылесос, подгузники, смеситель, наушники/гарнитура, средство для стирки, полка/стеллаж/система хранения, мобильный телефон, матрас.
 

Пока это предварительная аналитика первых дней распродажи 21vek, акция продлится до 28 ноября: ритейлер предлагает скидки до 30% на специальную подборку, а также 7% на весь сайт.
belretail.by
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