



Как сообщает Национальный статистический комитет, в экономике Республики Беларусь в октябре 2021 г. было занято 4264,7 тысячи человек.





Сама по себе эта цифра ни о чем не говорит, если не сравнивать с предыдущими уровнями занятости.





Так в 2013 году число занятых в экономике составляло 4578,4 тысячи человек, в 2016 году - 4405,7 тысяч, в 2019 году - 4334,2 тысячи.





Убывание числа занятых в экономике можно наблюдать и помесячно. Так в июне 2021 года в экономике было занято 4267,6 тыс. человек, в то время как в мае - 4271,8 тысяч.