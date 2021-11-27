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Численность занятого в экономике населения продолжает сокращаться

Численность занятого в экономике населения Беларуси продолжает сокращаться, свидетельствуют данные Белстата.


Как сообщает Национальный статистический комитет, в экономике Республики Беларусь в октябре 2021 г. было занято 4264,7 тысячи человек. 

Сама по себе эта цифра ни о чем не говорит, если не сравнивать с предыдущими уровнями занятости. 

Так в 2013 году число занятых в экономике составляло 4578,4 тысячи человек, в 2016 году - 4405,7 тысяч, в 2019 году - 4334,2 тысячи. 

Убывание числа занятых в экономике можно наблюдать и помесячно. Так в июне 2021 года в экономике было занято 4267,6 тыс. человек, в то время как в мае - 4271,8 тысяч. 
Источник: Виктор Беляев, Thinktanks.by
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