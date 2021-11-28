







Выбранная специализация — производство ламинированных плит высокой плотности. Инвестиционная стоимость проекта — около $90 млн. Запуск завода позволит трудоустроить не менее 100 человек.





В церемонии закладки первого камня будущего завода принял участие министр экономики Александр Червяков.





Министр пояснил, пишет Оfficelife.media, что на новом заводе будет налажен выпуск востребованной на международном рынке продукции с опорой на местные ресурсы и компетенции. Высокая степень локализации производства позволит значительно увеличить добавленную стоимость (до $200 тыс. на человека) за счет создания высокопроизводительных рабочих мест.





Также министр экономики посетил конкурирующие предприятия ИООО «ВМГ Индустри» и ИООО «Мебелаин».





С администрацией СЭЗ «Могилев» Александр Червяков обсудил детали подготовки индустриальных площадок для инвесторов. Министр напомнил, что предлагаемые участки должны быть без всяких ограничений и обременений, чтобы бизнес мог сразу подключиться к инфраструктуре и начать строительство.





Холдинг Kronospan — крупный производитель древесных плит и напольных ламинированных покрытий. Он объединяет 28 производств в 24 странах мира, на них работает почти 12 тыс. человек.