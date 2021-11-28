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Австрийская Kronospan приступила к строительству четвертого завода в Беларуси

Компания «Кроноспан» приступила к строительству четвертого завода в Беларуси. Новое производство будет расположено в СЭЗ «Могилев».



Выбранная специализация — производство ламинированных плит высокой плотности. Инвестиционная стоимость проекта — около $90 млн. Запуск завода позволит трудоустроить не менее 100 человек.

В церемонии закладки первого камня будущего завода принял участие министр экономики Александр Червяков.

Министр пояснил, пишет Оfficelife.media, что на новом заводе будет налажен выпуск востребованной на международном рынке продукции с опорой на местные ресурсы и компетенции. Высокая степень локализации производства позволит значительно увеличить добавленную стоимость (до $200 тыс. на человека) за счет создания высокопроизводительных рабочих мест.

Также министр экономики посетил конкурирующие предприятия ИООО «ВМГ Индустри» и ИООО «Мебелаин».

С администрацией СЭЗ «Могилев» Александр Червяков обсудил детали подготовки индустриальных площадок для инвесторов. Министр напомнил, что предлагаемые участки должны быть без всяких ограничений и обременений, чтобы бизнес мог сразу подключиться к инфраструктуре и начать строительство.

Холдинг Kronospan — крупный производитель древесных плит и напольных ламинированных покрытий. Он объединяет 28 производств в 24 странах мира, на них работает почти 12 тыс. человек.
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