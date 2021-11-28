Литва предлагает Минску «изменить поведение» для продолжения перевалки удобрений
Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что минский режим должен изменить свою политику, чтобы не прекращался транзит калийных удобрений через литовскую территорию.
Порт Клайпеды. Фото: Reform.by
Об этом пишет The Baltic Times со ссылкой на BNS.
«Санкции были введены не ради санкций. Режиму нужно только изменить свое поведение, чтобы […] транзит продолжился», — сказал Скуодис журналистам в Клайпеде.
«Я не хочу, чтобы [транзит] останавливался, но это зависит от другой стороны. Мяч находится на другой стороне, и им просто нужно сделать определенные шаги», — добавил он.
Министр сомневается, пишет Reform.by, что перевалка удобрений прекратится сразу после вступления в силу санкций в следующем месяце, поскольку «есть определенные условия предоплаты» и другие обстоятельства.
По словам Скуодиса, продолжение транзита зависит от двух ключевых факторов: банков и возможных изменений санкционного режима.
«Во-первых, разрешат ли банки платежи, потому что санкции США не распространяются напрямую, например, на литовские юридические лица», — сказал он, добавив, что «крупные банки уже высказались».
Министр также отметил, что и ЕС, и США могут ужесточить или иным образом изменить свои санкции.
Скуодис признал, что удобрения составляют значительную часть грузов, обрабатываемых в Клайпеде, и грузов, перевозимых по железной дороге в Литве, но не уточнил, как литовский бизнес может пострадать от более жестких санкций.
Ранее Скуодис высказывал мнение, что после введения санкций США в отношении «Беларуськалия», которые вступят в силу с 8 декабря, банки могут отказаться проводить платежи за услуги по транспортировке калийных удобрений, что будет означать остановку транзита. В Клайпедском порту высказывали опасения по поводу возможного сокращения государственных инвестиций и обострения внутренней конкуренции на фоне потери белорусских грузов. Порт Клайпеды продолжает перевалку белорусских калийных удобрений, однако он уже потерял нефтепродукты и азотные удобрения из нашей страны.
15:42 28/11/2021
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