Порт Клайпеды. Фото: Reform.by





Об этом пишет The Baltic Times со ссылкой на BNS.





«Санкции были введены не ради санкций. Режиму нужно только изменить свое поведение, чтобы […] транзит продолжился», — сказал Скуодис журналистам в Клайпеде.





«Я не хочу, чтобы [транзит] останавливался, но это зависит от другой стороны. Мяч находится на другой стороне, и им просто нужно сделать определенные шаги», — добавил он.





Министр сомневается, пишет Reform.by, что перевалка удобрений прекратится сразу после вступления в силу санкций в следующем месяце, поскольку «есть определенные условия предоплаты» и другие обстоятельства.





По словам Скуодиса, продолжение транзита зависит от двух ключевых факторов: банков и возможных изменений санкционного режима.





«Во-первых, разрешат ли банки платежи, потому что санкции США не распространяются напрямую, например, на литовские юридические лица», — сказал он, добавив, что «крупные банки уже высказались».





Министр также отметил, что и ЕС, и США могут ужесточить или иным образом изменить свои санкции.





Скуодис признал, что удобрения составляют значительную часть грузов, обрабатываемых в Клайпеде, и грузов, перевозимых по железной дороге в Литве, но не уточнил, как литовский бизнес может пострадать от более жестких санкций.





Ранее Скуодис высказывал мнение, что после введения санкций США в отношении «Беларуськалия», которые вступят в силу с 8 декабря, банки могут отказаться проводить платежи за услуги по транспортировке калийных удобрений, что будет означать остановку транзита. В Клайпедском порту высказывали опасения по поводу возможного сокращения государственных инвестиций и обострения внутренней конкуренции на фоне потери белорусских грузов. Порт Клайпеды продолжает перевалку белорусских калийных удобрений, однако он уже потерял нефтепродукты и азотные удобрения из нашей страны.



