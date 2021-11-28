



Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко.





Он уточнил, что прямые иностранные инвестиции за девять месяцев 2021 г. составили 3,543 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. на 272 млн долларов. В январе — сентябре 2021 г. прямые иностранные инвестиции на чистой основе превысили 516 млн долларов.





Доля Минска среди регионов Беларуси в поступлениях прямых иностранных инвестиций — 73,3 %, прямых иностранных инвестиций на чистой основе — 45,7 %.











