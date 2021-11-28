В столице растет объем прямых иностранных инвестиций
Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в Минске за январь — сентябрь 2021 г., превысил 3,894 млрд долларов. Для сравнения: это на 187,8 млн долларов выше, чем за аналогичный период 2020 г.
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Юрий Трущенко.
Он уточнил, что прямые иностранные инвестиции за девять месяцев 2021 г. составили 3,543 млрд долларов, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. на 272 млн долларов. В январе — сентябре 2021 г. прямые иностранные инвестиции на чистой основе превысили 516 млн долларов.
Доля Минска среди регионов Беларуси в поступлениях прямых иностранных инвестиций — 73,3 %, прямых иностранных инвестиций на чистой основе — 45,7 %.
Источник: Вячеслав Белуга
13:26 28/11/2021
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